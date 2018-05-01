В России начался сезон отпусков в Чехии

Благодаря природным, архитектурным и культурным красотам Чехия сейчас является одним из самых популярных направлений для круглогодичного туризма.
Туры в Чехию
Чешская Республика географически расположена в районе, который, во-первых, обладает множеством природных богатств, а во-вторых, хранит историю государств и цивилизаций, которые жили здесь на протяжении тысячелетий. Сегодня Прага – один из самых популярных туристических городов в мире. Прежде всего, гостей привлекает экскурсионная программа чешской столицы и её окрестностей, но не менее приятным фактором является финансовая доступность страны.
Чем привлекательна Чехия для туриста
Помимо таких интересных городов, как Прага, Вышеград, Чески-Крумлов, Карловы Вары и Мала Страна, внимание приезжих привлекают горнолыжные курорты. Пец-под-Снежкой, Крконош, ШпиндлеровМлын и Медведин улучшают инфраструктуру и с каждым годом становятся всё привлекательнее для гостей. Здесь есть трассы для лыжников любого уровня и, опять-таки, привлекательные цены на проживание.
Отдельная часть достопримечательностей, которые подарят туры в Чехию – это замки. Как и во всей Восточной Европе, здесь стоит множество немых монументальных свидетелей Средних веков. Главными среди них считаются Глубока над Влтавой (XIII в.), Кршивоклат (XII в.) и Карлштейн (XIVв.).
Ещё с прошлого века обрели большую популярность оздоровительные путёвки в Чехию. Лечебные курорты и санатории страны располагаются на чистых озёрах и в горной местности. Здесь гости наслаждаются лечебным воздухом (с сосновым ароматом), умиротворённой обстановкой, долгими прогулками по красивым локациям и вкуснейшими блюдами. Круглый год не остаются без внимания гостей Карловы Вары, Теплице, Велке Лосине, ФрантишковыЛазне и Подебрады.
Когда ехать в Чехию
Ввиду разнообразного развлекательного меню, климат Чехии практически не сказывается на туристическом потоке. Пиковый сезон традиционно наблюдается во второй половине лета и первой половине осени, когда люди берут недорогие туры в Чехию для отпусков. После этого интерес к стране немного снижается, но всё ещё поддерживается рождественскими неделями. В зимнее время сюда едут, в основном, для горнолыжного отдыха, поэтому в крупных городах вроде Праги снижаются цены на отели и гостиницы.
В России начался сезон отпусков в Чехии
Сегодня, 11:46
Чешская Республика – это небольшой самобытный уголок восточноевропейской истории и культуры.
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Ключевые слова: Туры в Чехию
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Автор: LiliПерейти в галерею
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