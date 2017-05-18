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Джессика Симпсон станет мамой в третий раз

Сегодня, 01:02
Актриса Джессика Симпсон готовится к пополнению в семье.

Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
38-летняя американская актриса Джессика Симпсон и её супруг Эрик Джонсон уже воспитывают двоих детей - пятилетнего сына и шестилетнюю дочку. О грядущем пополнении звезда сообщила поклонникам через свою страничку в социальной сети.

Джессика Симпсон станет мамой в третий раз


Джессика Симпсон станет мамой в третий раз


"Малышка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни" - написала Симпсон. Ранее в интервью она признавалась, что рождение и воспитание детей - её самая лучшая роль в жизни: "Я счастлива, что заслужила такую возможность" - сказала Джессика.

Джессика Симпсон станет мамой в третий раз



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Ключевые слова: Джессика Симпсон

Количество просмотров: 1 248
Автор: Katarina

Автор фото: billboard.com, popsugar.com, hollywoodlife.com, glamour.com

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