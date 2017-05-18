"Малышка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни" - написала Симпсон. Ранее в интервью она признавалась, что рождение и воспитание детей - её самая лучшая роль в жизни: "Я счастлива, что заслужила такую возможность" - сказала Джессика.
Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Сегодня, 01:02
Актриса Джессика Симпсон готовится к пополнению в семье.
38-летняя американская актриса Джессика Симпсон и её супруг Эрик Джонсон уже воспитывают двоих детей - пятилетнего сына и шестилетнюю дочку. О грядущем пополнении звезда сообщила поклонникам через свою страничку в социальной сети.
"Малышка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни" - написала Симпсон. Ранее в интервью она признавалась, что рождение и воспитание детей - её самая лучшая роль в жизни: "Я счастлива, что заслужила такую возможность" - сказала Джессика.
"Малышка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни" - написала Симпсон. Ранее в интервью она признавалась, что рождение и воспитание детей - её самая лучшая роль в жизни: "Я счастлива, что заслужила такую возможность" - сказала Джессика.
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Ключевые слова: Джессика Симпсон
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Количество просмотров: 1 248
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: billboard.com, popsugar.com, hollywoodlife.com, glamour.com
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Автор фото: billboard.com, popsugar.com, hollywoodlife.com, glamour.com
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