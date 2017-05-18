Джессика Симпсон станет мамой в третий раз

38-летняя американская актриса Джессика Симпсон и её супруг Эрик Джонсон уже воспитывают двоих детей - пятилетнего сына и шестилетнюю дочку. О грядущем пополнении звезда сообщила поклонникам через свою страничку в социальной сети."Малышка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни" - написала Симпсон. Ранее в интервью она признавалась, что рождение и воспитание детей - её самая лучшая роль в жизни: "Я счастлива, что заслужила такую возможность" - сказала Джессика.