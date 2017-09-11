Стало известно о неожиданном подарке Аллы Пугачевой и Максима Галкина своим детям

Двойняшки Лиза и Гарри отпраздновали свой первый мини-юбилей - им исполнилось пять лет. По этому поводу Гарри даже разучил небольшой стишок, который и прочитал родителям: "Было нам четыре года, а сегодня стало пять! И теперь мы можем годы всей ладошкой показать!". В блоге Галкина также появилась запись с благодарностью всем, кто поздравил малышей: "Сегодня Гарри с Лизой исполняется 5 лет! P.S. Дорогие друзья! Спасибо вам за поздравления! Нам очень приятно!".В качестве подарка Лиза и Гарри получили хомячков и канареек - очаровательные питомцы привели детей в полный восторг.