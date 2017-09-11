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Стало известно о неожиданном подарке Аллы Пугачевой и Максима Галкина своим детям

Сегодня, 15:07
На днях малышам звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось пять лет.

Стало известно о неожиданном подарке Аллы Пугачевой и Максима Галкина своим детям
Двойняшки Лиза и Гарри отпраздновали свой первый мини-юбилей - им исполнилось пять лет. По этому поводу Гарри даже разучил небольшой стишок, который и прочитал родителям: "Было нам четыре года, а сегодня стало пять! И теперь мы можем годы всей ладошкой показать!". В блоге Галкина также появилась запись с благодарностью всем, кто поздравил малышей: "Сегодня Гарри с Лизой исполняется 5 лет! P.S. Дорогие друзья! Спасибо вам за поздравления! Нам очень приятно!".

Стало известно о неожиданном подарке Аллы Пугачевой и Максима Галкина своим детям


Стало известно о неожиданном подарке Аллы Пугачевой и Максима Галкина своим детям


В качестве подарка Лиза и Гарри получили хомячков и канареек - очаровательные питомцы привели детей в полный восторг.

Стало известно о неожиданном подарке Аллы Пугачевой и Максима Галкина своим детям

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин

Количество просмотров: 4 745
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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