Ксения Собчак вновь станет мамой

Напомним, что первенец Ксении Собчак и её супруга Максима Виторгана появился на свет в ноябре 2016 года - мальчика решено было назвать Платоном. У Виторгана также есть двое детей от предыдущего брака. О новой беременности телеведущей сообщил её представитель Кирилл Суханов - заявление было сделано для портала Super."Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся" - заявил он.