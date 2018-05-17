"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся" - заявил он.
Ксения Собчак вновь станет мамой
Сегодня, 16:00
О второй беременности телеведущей Ксении Собчак рассказал её официальный представитель.
Напомним, что первенец Ксении Собчак и её супруга Максима Виторгана появился на свет в ноябре 2016 года - мальчика решено было назвать Платоном. У Виторгана также есть двое детей от предыдущего брака. О новой беременности телеведущей сообщил её представитель Кирилл Суханов - заявление было сделано для портала Super.
"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся" - заявил он.
"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся" - заявил он.
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Ключевые слова: Ксения Собчак
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Количество просмотров: 3 159
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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