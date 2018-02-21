Влад Топалов ценой здоровья спас беременную Регину Тодоренко

Этот повод даёт возможность предположить, что и рожать будущие родители "отправятся" вместе.Только вот Влад явно не сможет оценить всю красоту момента полноценно, ведь теперь он видит лишь одним глазом. Виной всему неприятный инцидент с пиротехникой, который произошел во время семейного торжества.В своем блоге Регина разместила снимок, на котором правый глаз Топалова перемотан."Быть возлюбленной пирата очень даже забавно. Из подмеченного:- в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее;- левый глаз быстро устаёт в отсутствии правого;- кружится голова;- шутки про одноглазого мужа зашкаливают.А ведь на месте @vladtopalovofficial могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР @alina_topalova, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой.Спасибо"- поведала Тодоренко.Надеемся, что глаз Влада восстановится как можно скорее и больше он не заставит будущую маму так сильно переживать.Стоит напомнить, что во время недавнего шоу Насти Ивлеевой, которая встречается с певцом Элджеем, Регина постоянно "подкалывала" подругу-блогершу на предмет того, что парень Ивлеевой не видит её.Теперь "злые языки" твердят, что Регина поплатилось за свои шутки. О чём речь? Можете посмотреть на видео: