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Влад Топалов ценой здоровья спас беременную Регину Тодоренко

Сегодня, 16:58
В период всей беременности Регины Тодоренко певец и будущий папа первенца пары Влад Топалов всегда был рядом с любимой.

Влад Топалов ценой здоровья спас беременную Регину Тодоренко
Этот повод даёт возможность предположить, что и рожать будущие родители "отправятся" вместе.

Только вот Влад явно не сможет оценить всю красоту момента полноценно, ведь теперь он видит лишь одним глазом. Виной всему неприятный инцидент с пиротехникой, который произошел во время семейного торжества.

В своем блоге Регина разместила снимок, на котором правый глаз Топалова перемотан.

Влад Топалов ценой здоровья спас беременную Регину Тодоренко


"Быть возлюбленной пирата очень даже забавно. Из подмеченного:
- в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее;
- левый глаз быстро устаёт в отсутствии правого;
- кружится голова;
- шутки про одноглазого мужа зашкаливают.
А ведь на месте @vladtopalovofficial могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР @alina_topalova, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой.
Спасибо"

- поведала Тодоренко.

Надеемся, что глаз Влада восстановится как можно скорее и больше он не заставит будущую маму так сильно переживать.

Стоит напомнить, что во время недавнего шоу Насти Ивлеевой, которая встречается с певцом Элджеем, Регина постоянно "подкалывала" подругу-блогершу на предмет того, что парень Ивлеевой не видит её.

Теперь "злые языки" твердят, что Регина поплатилось за свои шутки. О чём речь? Можете посмотреть на видео:


← Ким Кардашьян и Канье Уэст сообщили о своём переезде

Ключевые слова: Влад Топалов

Количество просмотров: 2 977
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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