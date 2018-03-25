Эвелина Бледанс не сможет выносить своего ребенка

Эвелину Бледанс в скором времени ждет «выкидыш». Правда, не настоящий, а постановочный, как и весь спектакль, который был разыгран с легкой руки Андрея Малахова.Малахову, как обычно, нужны были горячие темы, а Бледанс деньги. Вот и договорились. Бледанс, как бы ходила по врачам и делала ЭКО, а Андрей Малахов снимал об этом свои шоу.Эти подробности сообщил человек, близкий к производству программы Малахова.- Малахову плевать на мораль, журналистскую этику – ему нужен продукт, который смотрели и обсуждали, а значит, туда бы рекой лилась реклама. Он ведь там сам себе продюсер, вот и придумывает истории, которые бы народ "хавал", - рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным.Ничего святого у людей нет. Сначала «беременная» Калашникова потеряла ребенка, а теперь вот на очереди Бледанс.