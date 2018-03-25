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Эвелина Бледанс не сможет выносить своего ребенка

Сегодня, 14:52
Как не грустно будет узнать поклонникам Эвелины Бледанс, но своего ребенка, зачатого с помощью ЭКО, она выносить не сможет.

Эвелина Бледанс не сможет выносить своего ребенка
Эвелину Бледанс в скором времени ждет «выкидыш». Правда, не настоящий, а постановочный, как и весь спектакль, который был разыгран с легкой руки Андрея Малахова.
Малахову, как обычно, нужны были горячие темы, а Бледанс деньги. Вот и договорились. Бледанс, как бы ходила по врачам и делала ЭКО, а Андрей Малахов снимал об этом свои шоу.

Эвелина Бледанс не сможет выносить своего ребенка


Эти подробности сообщил человек, близкий к производству программы Малахова.

- Малахову плевать на мораль, журналистскую этику – ему нужен продукт, который смотрели и обсуждали, а значит, туда бы рекой лилась реклама. Он ведь там сам себе продюсер, вот и придумывает истории, которые бы народ "хавал", - рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным.

Ничего святого у людей нет. Сначала «беременная» Калашникова потеряла ребенка, а теперь вот на очереди Бледанс.

Эвелина Бледанс не сможет выносить своего ребенка

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс, Андрей Малахов

Количество просмотров: 5 109
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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