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Михаил Боярский рассказал о будущем ребенке Лизы и Максима Матвеева

Сегодня, 11:15
Максим Матвеев и Лиза Боярская еще не объявили о том, что вновь готовятся стать родителями, это давно перестало быть тайной.

Михаил Боярский рассказал о будущем ребенке Лизы и Максима Матвеева
Более многословным оказался Михаил Сергеевич Боярский, который и рассказал, что у него скоро родится внук. Более того, мальчику уже придумали имя, но вот раскрывать его пока не хотят.

Так что, у старшего сына Лизы и Матвея Андрея скоро появится младший братик.

Михаил Боярский рассказал о будущем ребенке Лизы и Максима Матвеева

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Ключевые слова: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Михаил Боярский

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Автор: Lili

Автор фото: instagram

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