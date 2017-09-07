Михаил Боярский рассказал о будущем ребенке Лизы и Максима Матвеева

Максим Матвеев и Лиза Боярская еще не объявили о том, что вновь готовятся стать родителями, это давно перестало быть тайной.

Более многословным оказался Михаил Сергеевич Боярский, который и рассказал, что у него скоро родится внук. Более того, мальчику уже придумали имя, но вот раскрывать его пока не хотят.Так что, у старшего сына Лизы и Матвея Андрея скоро появится младший братик.