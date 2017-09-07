Так что, у старшего сына Лизы и Матвея Андрея скоро появится младший братик.
Михаил Боярский рассказал о будущем ребенке Лизы и Максима Матвеева
Сегодня, 11:15
Максим Матвеев и Лиза Боярская еще не объявили о том, что вновь готовятся стать родителями, это давно перестало быть тайной.
Более многословным оказался Михаил Сергеевич Боярский, который и рассказал, что у него скоро родится внук. Более того, мальчику уже придумали имя, но вот раскрывать его пока не хотят.
Так что, у старшего сына Лизы и Матвея Андрея скоро появится младший братик.
Так что, у старшего сына Лизы и Матвея Андрея скоро появится младший братик.
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Ключевые слова: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Михаил Боярский
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Автор: LiliПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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