Примечательно, что в маленьком фрагменте нового видео на экране появляется еще не рожденный малыш, видео которого сделано при помощи УЗИ.
Интересно, это ребенок Нюши, который стал героям клипа, еще даже не родившись?
Ну, а что касается места появления ребенка на свет, то выбор пал на Испанию. Первые два месяца своей жизни он проведет в солнечной Испании, а уже потом, слегка окрепшим переедет в зимнюю Москву.
Нюша сняла в клипе своего, еще не рожденного ребенка
Вчера, 12:24
Несмотря на то, что рожать Нюше предстоит в самое ближайшее время, она все еще работает и даже снимает видеоклипы.
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Ключевые слова: Нюша
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Количество просмотров: 4 771
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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