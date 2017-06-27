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Нюша сняла в клипе своего, еще не рожденного ребенка

Вчера, 12:24
Несмотря на то, что рожать Нюше предстоит в самое ближайшее время, она все еще работает и даже снимает видеоклипы.

Нюша сняла в клипе своего, еще не рожденного ребенка
Примечательно, что в маленьком фрагменте нового видео на экране появляется еще не рожденный малыш, видео которого сделано при помощи УЗИ.

Интересно, это ребенок Нюши, который стал героям клипа, еще даже не родившись?



Ну, а что касается места появления ребенка на свет, то выбор пал на Испанию. Первые два месяца своей жизни он проведет в солнечной Испании, а уже потом, слегка окрепшим переедет в зимнюю Москву.

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 4 771
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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