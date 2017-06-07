Кристина Орбакайте эмигрирует в США

Стоит напомнить, что у Кристины уже давно есть апартаменты и в Майами, но для постоянного проживания она все же предпочла Нью Йорк.
Человек, близкий к окружению Орбакайте, заявил, что «решение перебраться за границу во многом связано со спадом востребованности в нашей стране».
То есть, раньше она могла летать в штаты лишь в перерывах между гастролями, а теперь, когда выступлений поубавилось, жить она будет там, а вот на работу летать в Россию.
Еще одним плюсом в этом переезде стало то, что мужа Михаила Земцова остался бизнес в Америке и его родители живут там и, видимо, смогут приглядывать за Клавой во время их отсутствия.