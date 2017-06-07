Кристина Орбакайте эмигрирует в США

Многие знаменитости имеют жилье заграницей. Но далеко не все изъявляют желание жить там постоянно, предпочитая работать и зарабатывать в Москве. Но вот Кристина Орбакайте решила иначе и её дочь Клава уже начала ходить в подготовительный класс одной из нью-йоркских школ. С этой целью она не так давно приобрела там .квартиру.Стоит напомнить, что у Кристины уже давно есть апартаменты и в Майами, но для постоянного проживания она все же предпочла Нью Йорк.Человек, близкий к окружению Орбакайте, заявил, что «решение перебраться за границу во многом связано со спадом востребованности в нашей стране».То есть, раньше она могла летать в штаты лишь в перерывах между гастролями, а теперь, когда выступлений поубавилось, жить она будет там, а вот на работу летать в Россию.Еще одним плюсом в этом переезде стало то, что мужа Михаила Земцова остался бизнес в Америке и его родители живут там и, видимо, смогут приглядывать за Клавой во время их отсутствия.