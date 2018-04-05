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22-летняя модель Анастасия Решетова ждёт ребенка от Тимати

Вчера, 11:28
В Сети активно обсуждают новость о том, что 22-летняя модель Анастасия Решетова беременна от своего 35-летнего бойфренда Тимати.

22-летняя модель Анастасия Решетова ждёт ребенка от Тимати
Теперь эти слухи подтвердились.

Вчера вечером Настя опубликовала совместный снимок с Тимати, подписав его так:

"Знаменательный день… он наконец-то надел пиджак".

22-летняя модель Анастасия Решетова ждёт ребенка от Тимати


Неожиданно друг Решетовой прокомментировал этот снимок:

"Если я напишу, что видел тебя в Лапино (клинический госпиталь), ты удалишь комментарий?)))".

22-летняя модель Анастасия Решетова ждёт ребенка от Тимати


На что Анастасия ответила:

"А зачем писать то, чего не было? Перепутал может с кем-то?) Сейчас на первый взгляд все девушки похожи".

Согласитесь, поверить в то, что такая девушка, как Анастасия Решетова признает, что она похожа на остальных - довольно сомнительно. Да и блогер Артем с ником @rublevkalive довольно известен в московской тусовке. Зачем ему врать?

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 6 123
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/rublevkalive

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