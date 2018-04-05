22-летняя модель Анастасия Решетова ждёт ребенка от Тимати

Вчера вечером Настя опубликовала совместный снимок с Тимати, подписав его так:
"Знаменательный день… он наконец-то надел пиджак".
Неожиданно друг Решетовой прокомментировал этот снимок:
"Если я напишу, что видел тебя в Лапино (клинический госпиталь), ты удалишь комментарий?)))".
На что Анастасия ответила:
"А зачем писать то, чего не было? Перепутал может с кем-то?) Сейчас на первый взгляд все девушки похожи".
Согласитесь, поверить в то, что такая девушка, как Анастасия Решетова признает, что она похожа на остальных - довольно сомнительно. Да и блогер Артем с ником @rublevkalive довольно известен в московской тусовке. Зачем ему врать?