22-летняя модель Анастасия Решетова ждёт ребенка от Тимати

Теперь эти слухи подтвердились.Вчера вечером Настя опубликовала совместный снимок с Тимати, подписав его так:"Знаменательный день… он наконец-то надел пиджак".Неожиданно друг Решетовой прокомментировал этот снимок:"Если я напишу, что видел тебя в Лапино (клинический госпиталь), ты удалишь комментарий?)))".На что Анастасия ответила:"А зачем писать то, чего не было? Перепутал может с кем-то?) Сейчас на первый взгляд все девушки похожи".Согласитесь, поверить в то, что такая девушка, как Анастасия Решетова признает, что она похожа на остальных - довольно сомнительно. Да и блогер Артем с ником @rublevkalive довольно известен в московской тусовке. Зачем ему врать?