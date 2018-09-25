Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Певица и модель Елена Галицына сняла книгу

Вчера, 13:43
На протяжении многих лет считалось, что есть два вида лучших подарков - сделанные своими руками и книги.

Певица и модель Елена Галицына сняла книгу
Взяв на вооружение этот тезис, певица и модель Елена Галицына своими руками подготовила для всех своих поклонников неожиданный подарок - в начале этой осени она написала и сняла свою первую книгу.

Певица и модель Елена Галицына сняла книгу


Эта стихотворая фотокнига "Мечты сбываются!" - истории двенадцати детей, которые несмотря на свой нежный возраст уже успели научиться ответственности и стать заботливыми владельцами самых разных домашних питомцев.

Певица и модель Елена Галицына сняла книгу


Певица и модель Елена Галицына сняла книгу


Певица и модель Елена Галицына сняла книгу


Веселое детское стихотворение (снабженное, кстати, английским переводом) дополняет образ, рассказывая какой-то забавный факт о детях и их животных.

Певица и модель Елена Галицына сняла книгу


Это полезное развлечение для тех малышей, которые только-только научились читать, но уже готовы изучать иностранные языки и заботиться о крохотных живых существах.

Певица и модель Елена Галицына сняла книгу


А еще инструкция для тех, кто еще не знает как уговорить родителей завести щенка, котенка, попугая, или другое, самое неожиданное домашнее животное.

Ознакомиться с книгой "Мечты сбываются" и приобрести можно тут...

← 22-летняя модель Анастасия Решетова ждёт ребенка от Тимати Певица Натали опубликовала свои фото топлесс →

Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 3 107
Автор: Mysha

Автор фото: личный фотоархив Елены Галицыной

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Елена Галицына отважилась на опасную, но невероятно красочную фотосессию
Елена Галицына порадовала поклонников "горячей" фотосессией
Елена Галицына пострадала от укусов диких животных
Елена Галицына
Самое популярное за неделю

Хлое Кардашьян столкнулась с расизмом в отношении своей 4-месячной дочки Светская львица Хлое Кардашьян пытается бороться с оскорблениями в адрес маленький дочки.
Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости Голливудская звезда Анджелина Джоли полностью изменила имидж.
Саша Жулина рассказала о любимом мужчине Старшей дочери Татьяны Навка Саше Жулиной уже 18 лет, но до сих пор о её романах ничего не было слышно.
Певица Натали опубликовала свои фото топлесс Натали решила побаловать своих поклонников пикантными фотографиями, а заодно и похвастаться своим телом
Певица и модель Елена Галицына сняла книгу На протяжении многих лет считалось, что есть два вида лучших подарков - сделанные своими руками и книги.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.