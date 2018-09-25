Певица и модель Елена Галицына сняла книгу

Эта стихотворая фотокнига "Мечты сбываются!" - истории двенадцати детей, которые несмотря на свой нежный возраст уже успели научиться ответственности и стать заботливыми владельцами самых разных домашних питомцев.
Веселое детское стихотворение (снабженное, кстати, английским переводом) дополняет образ, рассказывая какой-то забавный факт о детях и их животных.
Это полезное развлечение для тех малышей, которые только-только научились читать, но уже готовы изучать иностранные языки и заботиться о крохотных живых существах.
А еще инструкция для тех, кто еще не знает как уговорить родителей завести щенка, котенка, попугая, или другое, самое неожиданное домашнее животное.
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