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Хлое Кардашьян столкнулась с расизмом в отношении своей 4-месячной дочки

Вчера, 17:07
Светская львица Хлое Кардашьян пытается бороться с оскорблениями в адрес маленький дочки.

Хлое Кардашьян столкнулась с расизмом в отношении своей 4-месячной дочки
Малышка Тру появилась на свет в прошлом апреле и поначалу её снимки в популярном блоге мамы вызывали только восторженные комментарии. Но умиление вдруг сменилось ужасными высказываниями по поводу цвета кожи девочки. Разумеется, не все подписчики вели себя столь безобразно, однако негатива всё равно оказалось довольно много. 34-летняя Хлои была вынуждена отключить возможность комментирования фотографий с Тру.

Хлое Кардашьян столкнулась с расизмом в отношении своей 4-месячной дочки


Хлое Кардашьян столкнулась с расизмом в отношении своей 4-месячной дочки


Но затем она всё же ответила всем ненавистникам: "Люди такие отвратительные. Таким поведением они делают плохо только себе. Очевидно, что для любого человека критиковать ребенка - это ненормально. Я вынуждена блокировать такие явления" - написала Кардашьян.

Хлое Кардашьян столкнулась с расизмом в отношении своей 4-месячной дочки

← Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости

Ключевые слова: Хлое Кардашьян

Количество просмотров: 7 176
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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