Хлое Кардашьян столкнулась с расизмом в отношении своей 4-месячной дочки

Малышка Тру появилась на свет в прошлом апреле и поначалу её снимки в популярном блоге мамы вызывали только восторженные комментарии. Но умиление вдруг сменилось ужасными высказываниями по поводу цвета кожи девочки. Разумеется, не все подписчики вели себя столь безобразно, однако негатива всё равно оказалось довольно много. 34-летняя Хлои была вынуждена отключить возможность комментирования фотографий с Тру.Но затем она всё же ответила всем ненавистникам: "Люди такие отвратительные. Таким поведением они делают плохо только себе. Очевидно, что для любого человека критиковать ребенка - это ненормально. Я вынуждена блокировать такие явления" - написала Кардашьян.