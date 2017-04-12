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Эвелина Бледанс показала свой животик

Сегодня, 15:44
Не так давно, объявив на шоу Андрея Малахова всем, что теперь она беременна, Эвелина Бледанс ушла в «зону тишины», готовиться к рождению ребенка.

Эвелина Бледанс показала свой животик


Правда, тут же нашлись знающие люди, которые назвали все происходящее разыгранным спектаклем под руководством Андрея Малахова. Все походы по больницам, процедуры, ЭКО и его результаты, а так же мордобой со зрителями в зале – это просто шоу. Ну, а через некоторое время Эвелина сообщит о том, что не смогла выносить своего ребенка.

Эвелина Бледанс показала свой животик


Ну, а что касается «зоны тишины», о которой Эвелина сообщила в инстаграм, то там ничего особо не изменилось. Бледанс публикует свои фото с различных мероприятий и поездок и даже засветила свой "беременный" животик. Правда, пока там видны лишь жировые складки.

Эвелина Бледанс показала свой животик


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Ключевые слова: Эвелина Бледанс

Количество просмотров: 260
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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