Ну, а что касается «зоны тишины», о которой Эвелина сообщила в инстаграм, то там ничего особо не изменилось. Бледанс публикует свои фото с различных мероприятий и поездок и даже засветила свой "беременный" животик. Правда, пока там видны лишь жировые складки.
Эвелина Бледанс показала свой животик
Сегодня, 15:44
Не так давно, объявив на шоу Андрея Малахова всем, что теперь она беременна, Эвелина Бледанс ушла в «зону тишины», готовиться к рождению ребенка.
Правда, тут же нашлись знающие люди, которые назвали все происходящее разыгранным спектаклем под руководством Андрея Малахова. Все походы по больницам, процедуры, ЭКО и его результаты, а так же мордобой со зрителями в зале – это просто шоу. Ну, а через некоторое время Эвелина сообщит о том, что не смогла выносить своего ребенка.
Ну, а что касается «зоны тишины», о которой Эвелина сообщила в инстаграм, то там ничего особо не изменилось. Бледанс публикует свои фото с различных мероприятий и поездок и даже засветила свой "беременный" животик. Правда, пока там видны лишь жировые складки.
Ну, а что касается «зоны тишины», о которой Эвелина сообщила в инстаграм, то там ничего особо не изменилось. Бледанс публикует свои фото с различных мероприятий и поездок и даже засветила свой "беременный" животик. Правда, пока там видны лишь жировые складки.
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Ключевые слова: Эвелина Бледанс
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Количество просмотров: 260
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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