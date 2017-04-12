Эвелина Бледанс показала свой животик

Правда, тут же нашлись знающие люди, которые назвали все происходящее разыгранным спектаклем под руководством Андрея Малахова. Все походы по больницам, процедуры, ЭКО и его результаты, а так же мордобой со зрителями в зале – это просто шоу. Ну, а через некоторое время Эвелина сообщит о том, что не смогла выносить своего ребенка.Ну, а что касается «зоны тишины», о которой Эвелина сообщила в инстаграм, то там ничего особо не изменилось. Бледанс публикует свои фото с различных мероприятий и поездок и даже засветила свой "беременный" животик. Правда, пока там видны лишь жировые складки.