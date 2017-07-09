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Беременная Ксения Собчак обновила блог трогательными фото с сыном Платоном

Вчера, 23:20
Недавно стало известно о том, что светская львица и кандидат в президенты 2018 года Ксения Собчак ждет второго малыша.

Беременная Ксения Собчак обновила блог трогательными фото с сыном Платоном
Ксения признается, что материнство в корне изменило её отношение к детям в принципе. Если раньше она не любила визг, плач и смех детей, то теперь не только стала терпимее, но и ей, как обычной мамочке, весь этот процесс начал нравиться.

Сегодня вечером Ксения разместила в Инстаграм нежные снимки с сыном Платоном. На фото Собчак целует малыша.

Беременная Ксения Собчак обновила блог трогательными фото с сыном Платоном


"На свете есть человек, который всегда мне рад. Оказывается, это и есть счастье."

- подписала семейный кадр Ксения Собчак.

Беременная Ксения Собчак обновила блог трогательными фото с сыном Платоном

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 1 300
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/xenia_sobchak

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