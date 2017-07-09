Беременная Ксения Собчак обновила блог трогательными фото с сыном Платоном

Ксения признается, что материнство в корне изменило её отношение к детям в принципе. Если раньше она не любила визг, плач и смех детей, то теперь не только стала терпимее, но и ей, как обычной мамочке, весь этот процесс начал нравиться.
Сегодня вечером Ксения разместила в Инстаграм нежные снимки с сыном Платоном. На фото Собчак целует малыша.
"На свете есть человек, который всегда мне рад. Оказывается, это и есть счастье."
- подписала семейный кадр Ксения Собчак.
Ключевые слова: Ксения Собчак
Количество просмотров: 1 300
Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com/xenia_sobchak
Поделись с друзьями: