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У Филипп Киркорова в Канаде нашелся сын

Сегодня, 15:27
У Филиппа Киркорова растут двое детей от двух неизвестных женщин, но кроме того «короля» подозревают и в наличие других внебрачных детей.

У Филипп Киркорова в Канаде нашелся сын
Во-первых, это сын Анастасии Стоцкой. Учитывая, что Стоцкая долгое время работала с Киркоровым, а её сын поразительно похож на Филиппа, а так же на его сына Мартина, то слухи были вполне оправданны.

У Филипп Киркорова в Канаде нашелся сын


А сейчас «молодой Киркоров» объявился в канадском Торонто, а матерью юноши является бывшая танцовщица Филиппа темнокожая Элен Анор Аджей.
Как пишут папарацци, в этом случае, Филипп сразу решил отмести все подозрения и сам поделился историей отношений с этой женщиной, после того, как встретил её на своем концерте в Торонто.
- Помните эту темнокожую красотку, которая во время моей первой съемки «ПЕСНИ ГОДА 89» потеряла туфельку как Золушка?, с которой мы делали первые мои номера («КАРМЕН», «не смотри ты на Часы»), мои первые шоу 1990-93 годов-«Небо и Земля», «Атлантида»....Она уже много лет живет в Канаде, счастлива , замужем, вырастила двоих взрослых детей, девочку и мальчика , который каким то мистическим образом тоже похож на меня, и это уже не смешно))). Что за «святой дух» орудует в который раз и вмешивается без меня в генетику моих друзей! Мистика! ЧУДО, Фантом , а может Магия( надеюсь не чёрная), - написал Киркоров в комментариях к фотографии.

Действительно магия, учитывая, что Филипп, действительно не является, отцом этих ребят.

У Филипп Киркорова в Канаде нашелся сын

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 1 066
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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