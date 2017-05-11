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Кейт Хадсон родила третьего ребенка

Сегодня, 02:42
Актриса Кейт Хадсон вновь стала мамой.

Кейт Хадсон родила третьего ребенка
39-летняя Кейт Хадсон уже воспитывает двух сыновей от предыдущих браков - теперь у мальчишек появилась сестричка. Это первый совместный ребенок актрисы и её 32-летнего возлюбленного Дэнни Фудзикавы.

Кейт Хадсон родила третьего ребенка


Кейт Хадсон родила третьего ребенка


Интересно, что имя новорожденной малышке дали в честь её дедушки Рона Фудзикавы. Хадсон в подписи к снимку с именем дочки написала, что вся семья очень скучает по Рону и назвать дочку в честь такого особенного человека, было общим решением: "Приветствуем Ронни Роуз Хадсон Фудзикава".

Кейт Хадсон родила третьего ребенка

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Ключевые слова: Кейт Хадсон

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Автор: Katarina

Автор фото: people.com, lux.iol.pt, today.com, instagram

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