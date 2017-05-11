Кейт Хадсон родила третьего ребенка

39-летняя Кейт Хадсон уже воспитывает двух сыновей от предыдущих браков - теперь у мальчишек появилась сестричка. Это первый совместный ребенок актрисы и её 32-летнего возлюбленного Дэнни Фудзикавы.Интересно, что имя новорожденной малышке дали в честь её дедушки Рона Фудзикавы. Хадсон в подписи к снимку с именем дочки написала, что вся семья очень скучает по Рону и назвать дочку в честь такого особенного человека, было общим решением: "Приветствуем Ронни Роуз Хадсон Фудзикава".