Яне Захаровой удалось узнать, сколько времени Анна Хилькевич проводит со своим детям

Все началось с необычного платья Анны, а закончилось делами семейными. Так вот выяснялось, что на детей у Анны есть всего несколько часов в неделю. Это происходит в тот день, когда няня берет выходной. Но даже в этот единственный день, Хилькевич далеко не всегда удается провести полностью с Арианной и Марией, постоянно отрываясь на какие-то свои дела. Вот и получается, что время хватает только на то, чтобы сделать красивые фото для инстаграм.
Ну, а еще больше интересно, смотрите в репортаже Яны Захаровой: