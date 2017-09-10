Яне Захаровой удалось узнать, сколько времени Анна Хилькевич проводит со своим детям

В череде вопросов о прекрасных нарядах и прогнозов на победу, Яна узнала еще много чего интересного. Например, экс-вокалист группы «Технология» Роман Рябцев обмолвился о том, что большинство музыкальных премий продают номинации музыкантам. Узнала Яна и мнения гостей о нашумевшем хите Филиппа Киркорова «Цвет настроения…». Но, пожалуй, самой интересной оказалась беседа с Анной Хилькевич.Все началось с необычного платья Анны, а закончилось делами семейными. Так вот выяснялось, что на детей у Анны есть всего несколько часов в неделю. Это происходит в тот день, когда няня берет выходной. Но даже в этот единственный день, Хилькевич далеко не всегда удается провести полностью с Арианной и Марией, постоянно отрываясь на какие-то свои дела. Вот и получается, что время хватает только на то, чтобы сделать красивые фото для инстаграм.Ну, а еще больше интересно, смотрите в репортаже Яны Захаровой: