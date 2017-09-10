Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Яне Захаровой удалось узнать, сколько времени Анна Хилькевич проводит со своим детям

Сегодня, 11:34
В этот раз «Miss Fashion TV Russia» Яна Захарова, вооружившись камерой и микрофоном, отправилась беседовать со знаменитыми гостями музыкальной премии.

Яне Захаровой удалось узнать, сколько времени Анна Хилькевич проводит со своим детям
В череде вопросов о прекрасных нарядах и прогнозов на победу, Яна узнала еще много чего интересного. Например, экс-вокалист группы «Технология» Роман Рябцев обмолвился о том, что большинство музыкальных премий продают номинации музыкантам. Узнала Яна и мнения гостей о нашумевшем хите Филиппа Киркорова «Цвет настроения…». Но, пожалуй, самой интересной оказалась беседа с Анной Хилькевич.

Яне Захаровой удалось узнать, сколько времени Анна Хилькевич проводит со своим детям


Все началось с необычного платья Анны, а закончилось делами семейными. Так вот выяснялось, что на детей у Анны есть всего несколько часов в неделю. Это происходит в тот день, когда няня берет выходной. Но даже в этот единственный день, Хилькевич далеко не всегда удается провести полностью с Арианной и Марией, постоянно отрываясь на какие-то свои дела. Вот и получается, что время хватает только на то, чтобы сделать красивые фото для инстаграм.

Яне Захаровой удалось узнать, сколько времени Анна Хилькевич проводит со своим детям


Ну, а еще больше интересно, смотрите в репортаже Яны Захаровой:


← Ирина Пегова поделилась видео изнурительно тренировки Модель с аппетитными формами Эшли Грэм снялась в рекламе нижнего бель... →

Ключевые слова: Яна Захарова, Анна Хилькевич

Количество просмотров: 2 106
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Заявление Анны Хилькевич о втором ребенке заставляет задуматься
Анна Хилькевич ужаснулась от неопытности няни своей дочери
Анна Хилькевич спровоцировала слухи о беременности
Поклонники не довольны поведением Анны Хилькевич
Самое популярное за неделю

Дочь Кейт Мосс дебютировала в мире моды Дочь знаменитой модели Кейт Мосс подписала свой первый контракт с модным домом.
Алиса Лобанова украсила обложку журнала «Похудей!» Бизнесвумен, модель, актриса, филантроп Алиса Лобанова поделилась рецептами стройности и красоты с читательницами журнала «Похудей!».
Влад Соколовский лишил Риту Дакоту семейного бизнеса В начале бракоразводного процесса между Владом Соколовским и Ритой Дакотой только начинался, Катя Гордон, выступающая адвокатом Риты, говорила, что Влад делит сковородки.
Александр Серов хочет посадить Дарью Друзьяк лет на пять Ситуация вокруг Друзьяк и Серова становится все смешнее и смешнее. Друзьяк веселит публику обмороками и выкидышами в прямом эфире, но и Серов от неё не отстает.
Юлия Меньшова помолодела с новой прической на 10 лет 49-летняя ведущая программы "Сегодня вечером" Юлия Меньшова сменила стиль.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.