Анастасия Решетова рассказала о беременности и о будущем ребенке

Пара встречается уже давно, да и Тимати сделал Анастасии официальное предложение в виде кольца, так что рассчитывать на то, что ребенок должен появиться, поклонники могли. Так вот, Анастасия Решетова решила прояснить ситуацию и даже назвала пол будущего ребенка.Вот только к беременности это пока не имеет отношение. Решетова говорит, что очень хочет, чтобы первым у неё родился мальчик, а потом не исключает появления еще детей. Но сначала она хочет реализовать какие-то свои проекты. Что это за проекты и, как долго она собирается их реализовывать, Решетова не уточнила.