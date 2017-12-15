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Анастасия Решетова рассказала о беременности и о будущем ребенке

Сегодня, 12:16
В последнее время о беременности подруги Тимати Анастасии Решетовой говорят все больше и больше.

Анастасия Решетова рассказала о беременности и о будущем ребенке
Пара встречается уже давно, да и Тимати сделал Анастасии официальное предложение в виде кольца, так что рассчитывать на то, что ребенок должен появиться, поклонники могли. Так вот, Анастасия Решетова решила прояснить ситуацию и даже назвала пол будущего ребенка.

Вот только к беременности это пока не имеет отношение. Решетова говорит, что очень хочет, чтобы первым у неё родился мальчик, а потом не исключает появления еще детей. Но сначала она хочет реализовать какие-то свои проекты. Что это за проекты и, как долго она собирается их реализовывать, Решетова не уточнила.

Анастасия Решетова рассказала о беременности и о будущем ребенке

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, Тимати

Количество просмотров: 5 369
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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