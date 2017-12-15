Вот только к беременности это пока не имеет отношение. Решетова говорит, что очень хочет, чтобы первым у неё родился мальчик, а потом не исключает появления еще детей. Но сначала она хочет реализовать какие-то свои проекты. Что это за проекты и, как долго она собирается их реализовывать, Решетова не уточнила.
Анастасия Решетова рассказала о беременности и о будущем ребенке
Сегодня, 12:16
В последнее время о беременности подруги Тимати Анастасии Решетовой говорят все больше и больше.
Пара встречается уже давно, да и Тимати сделал Анастасии официальное предложение в виде кольца, так что рассчитывать на то, что ребенок должен появиться, поклонники могли. Так вот, Анастасия Решетова решила прояснить ситуацию и даже назвала пол будущего ребенка.
Вот только к беременности это пока не имеет отношение. Решетова говорит, что очень хочет, чтобы первым у неё родился мальчик, а потом не исключает появления еще детей. Но сначала она хочет реализовать какие-то свои проекты. Что это за проекты и, как долго она собирается их реализовывать, Решетова не уточнила.
Вот только к беременности это пока не имеет отношение. Решетова говорит, что очень хочет, чтобы первым у неё родился мальчик, а потом не исключает появления еще детей. Но сначала она хочет реализовать какие-то свои проекты. Что это за проекты и, как долго она собирается их реализовывать, Решетова не уточнила.
← Избранник Ольги Бузовой Денис Лебедев ответил на обвинения Эротическое фото Валерии попало в сеть →
Ключевые слова: Анастасия Решетова, Тимати
Количество просмотров: 5 369
Количество просмотров: 5 369
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Мигель и Егор Дружинин отказали олимпийскому чемпиону Так случилось, что на кастинг 3-го сезона шоу «Танцы» пришел 16 летний Сергей Чернышов, выступающий под именем B-boy BumbleBee.
Эротическое фото Валерии попало в сеть Накануне, Валерия приняла участие в фотосессии, но всех фотографий поклонникам решила не показывать.
Анастасия Решетова рассказала о беременности и о будущем ребенке В последнее время о беременности подруги Тимати Анастасии Решетовой говорят все больше и больше.
Избранник Ольги Бузовой Денис Лебедев ответил на обвинения По рассказам брата его жены, Денис Лебедев обобрал до нитки свою бывшую супругу, кинув её и как жену и как партнера по бизнесу.
Загрузка...