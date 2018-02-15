Влад Топалов устроил шоу на сцене с участием беременной Регины Тодоренко

Вчера будущая мама со своим мужем Владом Топаловым была на балу, где певец решил устроить Регине сюрприз.
"Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца @vladtopalovofficial ! Он позвал меня на сцену , признался в любви и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки ?????! Хочется, чтоб это длилось вечноооооость) Вы нашли уже своего принца? Семейный стилист - @irushairusha MakeUp&hair - @yanabuzychkina Красивейшее платье - @esterabnerofficial"
- рассказала Регина в Инстаграм, сияя от счастья.
Действительно, кто бы мог подумать, что так всё сложится. Желаем Регине легких родов!