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Влад Топалов устроил шоу на сцене с участием беременной Регины Тодоренко

Сегодня, 09:48
28-летняя певица и ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко находится на заключительных месяцах беременности.

Влад Топалов устроил шоу на сцене с участием беременной Регины Тодоренко
Но при этом Регина не собирается сидеть дома и постоянно посещает различные мероприятия.

Вчера будущая мама со своим мужем Владом Топаловым была на балу, где певец решил устроить Регине сюрприз.

"Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца @vladtopalovofficial ! Он позвал меня на сцену , признался в любви и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки ?????! Хочется, чтоб это длилось вечноооооость) Вы нашли уже своего принца? Семейный стилист - @irushairusha MakeUp&hair - @yanabuzychkina Красивейшее платье - @esterabnerofficial"

- рассказала Регина в Инстаграм, сияя от счастья.

Влад Топалов устроил шоу на сцене с участием беременной Регины Тодоренко


Действительно, кто бы мог подумать, что так всё сложится. Желаем Регине легких родов!

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

Количество просмотров: 2 743
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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