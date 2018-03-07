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Егор Крид упрекнул маму в неправильном воспитании двоих детей

Сегодня, 12:06
Егор Крид только выбирает себе невесту и мечтает о детях, но это не мешает ему заглядывать в Инстаграм к другим мамочкам, которые живут намного проще, чем он.

Егор Крид упрекнул маму в неправильном воспитании двоих детей
А поводом к этому стал комментарий пользователя социальной сети Татьяны Шелковиной, которая, в адрес поста Егора про его перемирие с Хабибом:

"Наконец-то все решилось так, как должно было решиться! Да будет Мир."

написала:

"А что сразу-то не поздравил? Ждал, пока Тим помирится с Хабой? Ссыкотно было?".

Егор Крид упрекнул маму в неправильном воспитании двоих детей


На что Егор ответил: "Зашёл в ваш аккаунт и стало так жалко ваших деток. Чему научит их Мама...".

Редко проникаюсь к постам Егора, но этот комментарий зацепил. Действительно, в Интернете столько негатива, который отбрасывает тень и на реальную жизнь.

Почему люди полагают, что имеют право не высказать свою обоснованную точку зрения, а просто бросить в воздух какашку и на этом заткнуться.

Если бы не Инстаграм (именно комментарии, не весь Интернет в целом), я даже не подозревала, что в нашем мире столько злых людей...

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Ключевые слова: Егор Крид

Количество просмотров: 3 133
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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