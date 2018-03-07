Егор Крид упрекнул маму в неправильном воспитании двоих детей

"Наконец-то все решилось так, как должно было решиться! Да будет Мир."
написала:
"А что сразу-то не поздравил? Ждал, пока Тим помирится с Хабой? Ссыкотно было?".
На что Егор ответил: "Зашёл в ваш аккаунт и стало так жалко ваших деток. Чему научит их Мама...".
Редко проникаюсь к постам Егора, но этот комментарий зацепил. Действительно, в Интернете столько негатива, который отбрасывает тень и на реальную жизнь.
Почему люди полагают, что имеют право не высказать свою обоснованную точку зрения, а просто бросить в воздух какашку и на этом заткнуться.
Если бы не Инстаграм (именно комментарии, не весь Интернет в целом), я даже не подозревала, что в нашем мире столько злых людей...