Меган Маркл беременна

Буквально сразу после торжественной свадебной церемонии, состоявшейся в мае текущего года, западные издания стали то и дело сообщать о скорой беременности герцогини Сассекской, и вот, наконец, пришло официальное подтверждение Кенсингтонского дворца."Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня Сассекская ждёт ребенка, который появится на свет весной 2019-го года. Их королевские высочества оценили поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью" - говорится в заявлении.Будущий малыш, пол которого будет держаться в тайне до самых родов, станет для Меган Маркл и принца Гарри первенцем и седьмым в очереди претендентов на престол.