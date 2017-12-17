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Меган Маркл беременна

Вчера, 22:19
Мир облетело сообщение с официальным подтверждением беременности новоиспеченной герцогини Меган Маркл.

Меган Маркл беременна
Буквально сразу после торжественной свадебной церемонии, состоявшейся в мае текущего года, западные издания стали то и дело сообщать о скорой беременности герцогини Сассекской, и вот, наконец, пришло официальное подтверждение Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл беременна


"Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня Сассекская ждёт ребенка, который появится на свет весной 2019-го года. Их королевские высочества оценили поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью" - говорится в заявлении.

Меган Маркл беременна


Будущий малыш, пол которого будет держаться в тайне до самых родов, станет для Меган Маркл и принца Гарри первенцем и седьмым в очереди претендентов на престол.

Меган Маркл беременна

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 5 824
Автор: Katarina

Автор фото: alphanews.live, businessinsider.com, canfar.com, eonline.com

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