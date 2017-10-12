Пиппа Миддлтон родила первенца

35-летняя сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и её супруг Джеймс Мэттьюз празднуют счастливое событие. Сын четы появился на свет в той же больнице, где рожала своих троих детей знаменитая сестра Пиппы."Все невероятно счастливы. Мать и ребенок чувствуют себя отлично" - говорится в официальном заявлении. Напомним, что Пиппа и Джеймс заключили брак весной прошлого года. Всего несколько дней назад будущие родители появились на свадьбе внучки королевы Елизаветы II Евгении - буквально за считанные дни до родов Пиппа удивила гостей не только потрясающей фигурой на позднем сроке, но и очень высокими каблуками.