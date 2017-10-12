"Все невероятно счастливы. Мать и ребенок чувствуют себя отлично" - говорится в официальном заявлении. Напомним, что Пиппа и Джеймс заключили брак весной прошлого года. Всего несколько дней назад будущие родители появились на свадьбе внучки королевы Елизаветы II Евгении - буквально за считанные дни до родов Пиппа удивила гостей не только потрясающей фигурой на позднем сроке, но и очень высокими каблуками.
Пиппа Миддлтон родила первенца
Сегодня, 03:04
Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа впервые стала мамой.
35-летняя сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и её супруг Джеймс Мэттьюз празднуют счастливое событие. Сын четы появился на свет в той же больнице, где рожала своих троих детей знаменитая сестра Пиппы.
"Все невероятно счастливы. Мать и ребенок чувствуют себя отлично" - говорится в официальном заявлении. Напомним, что Пиппа и Джеймс заключили брак весной прошлого года. Всего несколько дней назад будущие родители появились на свадьбе внучки королевы Елизаветы II Евгении - буквально за считанные дни до родов Пиппа удивила гостей не только потрясающей фигурой на позднем сроке, но и очень высокими каблуками.
"Все невероятно счастливы. Мать и ребенок чувствуют себя отлично" - говорится в официальном заявлении. Напомним, что Пиппа и Джеймс заключили брак весной прошлого года. Всего несколько дней назад будущие родители появились на свадьбе внучки королевы Елизаветы II Евгении - буквально за считанные дни до родов Пиппа удивила гостей не только потрясающей фигурой на позднем сроке, но и очень высокими каблуками.
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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон, Джеймс Мэттьюз
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Количество просмотров: 2 457
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, parade.com, today.com, notizie.it
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Автор фото: instagram, parade.com, today.com, notizie.it
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