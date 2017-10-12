Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Пиппа Миддлтон родила первенца

Сегодня, 03:04
Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа впервые стала мамой.

Пиппа Миддлтон родила первенца
35-летняя сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и её супруг Джеймс Мэттьюз празднуют счастливое событие. Сын четы появился на свет в той же больнице, где рожала своих троих детей знаменитая сестра Пиппы.

Пиппа Миддлтон родила первенца


Пиппа Миддлтон родила первенца


Пиппа Миддлтон родила первенца


"Все невероятно счастливы. Мать и ребенок чувствуют себя отлично" - говорится в официальном заявлении. Напомним, что Пиппа и Джеймс заключили брак весной прошлого года. Всего несколько дней назад будущие родители появились на свадьбе внучки королевы Елизаветы II Евгении - буквально за считанные дни до родов Пиппа удивила гостей не только потрясающей фигурой на позднем сроке, но и очень высокими каблуками.

Пиппа Миддлтон родила первенца

← Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Пут... Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини →

Ключевые слова: Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон, Джеймс Мэттьюз

Количество просмотров: 2 457
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, parade.com, today.com, notizie.it

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Пиппа Миддлтон в белом платье подчеркнула округлившийся живот
Пиппа Миддлтон находится в ожидании первого ребенка
Пиппа Миддлтон готовится к рождению первенца
Пиппа Миддлтон
Самое популярное за неделю

СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова В сети широко обсуждается тема разрыва актерской пары Юлии Снигирь и Евгения Цыганова.
Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини 40-летняя певица Николь Шерзингер продолжает свой отдых и публикует свежие кадры.
Пиппа Миддлтон родила первенца Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа впервые стала мамой.
Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Путин Вторые сутки поклонники Ольги Бузовой взахлеб обсуждают её избранника Дениса Лебедева, который умело пустил ей пыль в глаза, сыграв роль миллионера.
Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой Историю страны за 6 минут удалось отобразить Вике Цыгановой в клипе со знаковым названием «Россия» режиссера Олеси Алейниковой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.