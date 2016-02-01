"Золушка" рассказывает о том, что кто-то ждет, пока богатенький юноша не придет и не спасет - нет уж, спасай себя сама! А в "Русалочке" героиня жертвует голосом ради принца - не надо отдавать свой голос мужчине! Но мне нравятся песни" - призналась Кира в телеинтервью. Однако, такие взгляды на Disney не мешают самой актрисе успешно сниматься во множестве проектов этой студии. Так, совсем скоро на экраны выйдет новая работа Найтли со студией - фильм "Щелкунчик и четыре королевства". Пользователи сети уверены, что Эди ещё слишком мала, чтобы навязывать ей подобные идеи, и с возрастом она сама решит, каких взглядов будет придерживаться.
Кира Найтли возмутила сеть методами воспитания 3-летней дочки
Сегодня, 21:36
Популярная актриса Кира Найтли сделала откровенное признание по поводу своей дочери.
Юной дочке актрисы Киры Найтли Эди всего три года, однако малышка уже успела ощутить на себе определенные "санкции" с маминой стороны. Например, девочке запрещено смотреть обожаемые всеми детьми диснеевские сказки про принцесс. Причина в том, что эти мультики якобы пропагандируют антифеминистические взгляды, в то время как Найтли всячески навязывает дочери именно феминистические приоритеты.
"Золушка" рассказывает о том, что кто-то ждет, пока богатенький юноша не придет и не спасет - нет уж, спасай себя сама! А в "Русалочке" героиня жертвует голосом ради принца - не надо отдавать свой голос мужчине! Но мне нравятся песни" - призналась Кира в телеинтервью. Однако, такие взгляды на Disney не мешают самой актрисе успешно сниматься во множестве проектов этой студии. Так, совсем скоро на экраны выйдет новая работа Найтли со студией - фильм "Щелкунчик и четыре королевства". Пользователи сети уверены, что Эди ещё слишком мала, чтобы навязывать ей подобные идеи, и с возрастом она сама решит, каких взглядов будет придерживаться.
"Золушка" рассказывает о том, что кто-то ждет, пока богатенький юноша не придет и не спасет - нет уж, спасай себя сама! А в "Русалочке" героиня жертвует голосом ради принца - не надо отдавать свой голос мужчине! Но мне нравятся песни" - призналась Кира в телеинтервью. Однако, такие взгляды на Disney не мешают самой актрисе успешно сниматься во множестве проектов этой студии. Так, совсем скоро на экраны выйдет новая работа Найтли со студией - фильм "Щелкунчик и четыре королевства". Пользователи сети уверены, что Эди ещё слишком мала, чтобы навязывать ей подобные идеи, и с возрастом она сама решит, каких взглядов будет придерживаться.
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Ключевые слова: Кира Найтли
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Количество просмотров: 702
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: theinsider.com, independent.co.uk, instagram, pinterest.com
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Автор фото: theinsider.com, independent.co.uk, instagram, pinterest.com
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