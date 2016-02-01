Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кира Найтли возмутила сеть методами воспитания 3-летней дочки

Сегодня, 21:36
Популярная актриса Кира Найтли сделала откровенное признание по поводу своей дочери.

Кира Найтли возмутила сеть методами воспитания 3-летней дочки
Юной дочке актрисы Киры Найтли Эди всего три года, однако малышка уже успела ощутить на себе определенные "санкции" с маминой стороны. Например, девочке запрещено смотреть обожаемые всеми детьми диснеевские сказки про принцесс. Причина в том, что эти мультики якобы пропагандируют антифеминистические взгляды, в то время как Найтли всячески навязывает дочери именно феминистические приоритеты.

Кира Найтли возмутила сеть методами воспитания 3-летней дочки


Кира Найтли возмутила сеть методами воспитания 3-летней дочки


"Золушка" рассказывает о том, что кто-то ждет, пока богатенький юноша не придет и не спасет - нет уж, спасай себя сама! А в "Русалочке" героиня жертвует голосом ради принца - не надо отдавать свой голос мужчине! Но мне нравятся песни" - призналась Кира в телеинтервью. Однако, такие взгляды на Disney не мешают самой актрисе успешно сниматься во множестве проектов этой студии. Так, совсем скоро на экраны выйдет новая работа Найтли со студией - фильм "Щелкунчик и четыре королевства". Пользователи сети уверены, что Эди ещё слишком мала, чтобы навязывать ей подобные идеи, и с возрастом она сама решит, каких взглядов будет придерживаться.

Кира Найтли возмутила сеть методами воспитания 3-летней дочки

← Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным ...

Ключевые слова: Кира Найтли

Количество просмотров: 702
Автор: Katarina

Автор фото: theinsider.com, independent.co.uk, instagram, pinterest.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Кира Найтли шокировала поклонников признанием о своей внешности
Прекрасная Кира Найтли демонстрирует украшения от Chanel
Кира Найтли вновь стала лицом Chanel
Кира Найтли пришла на вечеринку в мрачном и немного готическом образе
Самое популярное за неделю

Кира Найтли возмутила сеть методами воспитания 3-летней дочки Популярная актриса Кира Найтли сделала откровенное признание по поводу своей дочери.
Ольга Куриленко появилась на премьере в платье с декольте и пикантным разрезом Актриса Ольга Куриленко выбрала для торжественной дорожки невероятный наряд.
Свой новый клип Дари Черная посвятила девушкам с разбитыми сердцами На днях, Дари Черная презентовала клип на новый трек «LOVI» о любви и разбитых сердцах.
СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова В сети широко обсуждается тема разрыва актерской пары Юлии Снигирь и Евгения Цыганова.
Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини 40-летняя певица Николь Шерзингер продолжает свой отдых и публикует свежие кадры.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.