Анастасия Решетова отказалась от беременности

22-летняя модель Анастасия Решетова, наконец, ответила на вопрос о том - ждёт она ребёнка от Тимати или нет.
Напомним, еще вчера Регина Тодоренко разыграла с Анастасией сценку, в которой обнаружила у подруги рэпера в сумочке использованный положительный тест на беременность.
Но уже вчера вечером в комментариях на вопрос есть ли место беременности или нет, Настя твёрдо ответила, что нет.
Так зачем же, интересно, было снимать на эту тему ролик? Шутка такая? Довольно глупая. Или Настя все-таки была беременна, а теперь что-то не срослось.
Ключевые слова: Анастасия Решетова
Количество просмотров: 1 599