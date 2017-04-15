Анастасия Решетова отказалась от беременности

Напомним, еще вчера Регина Тодоренко разыграла с Анастасией сценку, в которой обнаружила у подруги рэпера в сумочке использованный положительный тест на беременность.Но уже вчера вечером в комментариях на вопрос есть ли место беременности или нет, Настя твёрдо ответила, что нет.Так зачем же, интересно, было снимать на эту тему ролик? Шутка такая? Довольно глупая. Или Настя все-таки была беременна, а теперь что-то не срослось.