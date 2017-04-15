Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анастасия Решетова отказалась от беременности

Сегодня, 12:49
22-летняя модель Анастасия Решетова, наконец, ответила на вопрос о том - ждёт она ребёнка от Тимати или нет.

Анастасия Решетова отказалась от беременности
Напомним, еще вчера Регина Тодоренко разыграла с Анастасией сценку, в которой обнаружила у подруги рэпера в сумочке использованный положительный тест на беременность.

Но уже вчера вечером в комментариях на вопрос есть ли место беременности или нет, Настя твёрдо ответила, что нет.

Анастасия Решетова отказалась от беременности


Так зачем же, интересно, было снимать на эту тему ролик? Шутка такая? Довольно глупая. Или Настя все-таки была беременна, а теперь что-то не срослось.

Анастасия Решетова отказалась от беременности

← Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео) Ксения Бородина коротает дни без мужа в жутких муках →

Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 1 599
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Анастасия Решетова рассказала о беременности и о будущем ребенке
22-летняя модель Анастасия Решетова ждёт ребенка от Тимати
Регина Тодоренко призналась, что ждет первенца
Татьяна Лютаева ответила на вопрос о беременности дочери
Самое популярное за неделю

Ксения Бородина коротает дни без мужа в жутких муках Из-за большого числа неприятных комментарием, телеведущая Дом-2 Ксения Бородина в последнее время старалась не делиться в Инстаграм чем-то личным.
Анастасия Решетова отказалась от беременности 22-летняя модель Анастасия Решетова, наконец, ответила на вопрос о том - ждёт она ребёнка от Тимати или нет.
Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео) У 54-летней певицы Лолиты Милявской "не все дома". Иначе, как еще можно реагировать не поступок звезды.
Тимати разместил в блоге жуткое видео первых минут теракта в колледже Керчи 17 октября в Керчи случилось массовое убийство и теракт - 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу, а после взорвал бомбу в учебном заведении.
Почему маме Лизы Боярской стыдно за дочь? 32-летняя актриса в данный момент Лиза Боярская ждёт появления на свет второго малыша.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.