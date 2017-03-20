Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты

Поэтому в этот раз за Тимати это сделала его мама Симона.Женщина решила поделиться снимками первых минут жизни её внучки Алисы:"Вот, что я нашла и ужасно заскучала по тем временам, когда вместе с ребёнком рождался Папа)"- написала Симона под снимками, на которых Тимати торжественно перерезает пуповину.Напомним, что мамой Алисы является модель Алена Шишкова, с которой Тимати долгое время выходил на публику, но так и не женился.В последнее время место Алены заняла не менее эффектная красотка Анастасия Решетова, которая зачем-то периодически играет роль беременной подруги рэпера.