Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты

Женщина решила поделиться снимками первых минут жизни её внучки Алисы:
"Вот, что я нашла и ужасно заскучала по тем временам, когда вместе с ребёнком рождался Папа)"
- написала Симона под снимками, на которых Тимати торжественно перерезает пуповину.
Напомним, что мамой Алисы является модель Алена Шишкова, с которой Тимати долгое время выходил на публику, но так и не женился.
В последнее время место Алены заняла не менее эффектная красотка Анастасия Решетова, которая зачем-то периодически играет роль беременной подруги рэпера.