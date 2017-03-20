Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты

Сегодня, 09:28
Рэпер Тимати довольно редко публикует фотографии личной жизни в своем Инстаграм.

Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты
Поэтому в этот раз за Тимати это сделала его мама Симона.

Женщина решила поделиться снимками первых минут жизни её внучки Алисы:

Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты


"Вот, что я нашла и ужасно заскучала по тем временам, когда вместе с ребёнком рождался Папа)"

- написала Симона под снимками, на которых Тимати торжественно перерезает пуповину.

Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты


Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты


Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты


Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты


Напомним, что мамой Алисы является модель Алена Шишкова, с которой Тимати долгое время выходил на публику, но так и не женился.

В последнее время место Алены заняла не менее эффектная красотка Анастасия Решетова, которая зачем-то периодически играет роль беременной подруги рэпера.

← Светлана Лобода пережила серьёзную операцию Анна Михалкова резко похудела из-за серьёзного недуга →

Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 520
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Анастасия Решетова вычеркнула на маму Тимати из своей жизни
Фанаты пришли в восторг фотографией дочери Тимати
Алена Шишкова необычно отозвалась о маме Тимати
Мама Тимати разместила в день рождения внучки довольно траурный снимок
Самое популярное за неделю

Екатерина Стриженова сдерживает себя, чтобы не прикончить мужа Брак Екатерины и Александра Стриженовых можно было бы назвать идеальным, если бы не "но".
Ирена Понарошку пережила вторые роды 36-летняя телеведущая Ирена Понарошку в очередной раз стала мамой.
Анна Михалкова резко похудела из-за серьёзного недуга Актриса Анна Михалкова похудела из-за болезни, с которой не могла справиться долгое время.
Мама Тимати опубликовала эксклюзивные кадры из родовой палаты Рэпер Тимати довольно редко публикует фотографии личной жизни в своем Инстаграм.
Светлана Лобода пережила серьёзную операцию Вчера, 24 октября, в Сети появилась информация, что накануне трех концертов, билеты на которые были раскуплены, певица Светлана Лобода попала в больницу.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.