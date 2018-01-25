Екатерина Стриженова сдерживает себя, чтобы не прикончить мужа

Оказалось, что Екатерина порой сдерживает себя, чтобы не убить мужа."Мы смеёмся ,потому что нашему браку сегодня 31 год и мы ещё друг друга не поубивали!!! #не юбилей #муж и жена"- пишет Екатерина в поздравительной подписи в день 31-ой годовщины брака.Стоит отметить, что после того, как Стриженова начала появляться на "Первом канале" в качестве ведущей пророссийских политических передач, многие изменили своё мнение к позитивной актрисе и ведущей, выразив мнение, что ей бы вести кулинарные программа, а не отстаивать честь России, ругаясь с клоунами.Уж лучше бы ходила почаще по модным показам, как недавно. На фото Екатерина Стриженова с американской моделью Эшли Грэм.А вы как относитесь к этим неприятным передачам не Федеральных каналах?