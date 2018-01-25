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Екатерина Стриженова сдерживает себя, чтобы не прикончить мужа

Вчера, 10:17
Брак Екатерины и Александра Стриженовых можно было бы назвать идеальным, если бы не "но".

Екатерина Стриженова сдерживает себя, чтобы не прикончить мужа
Оказалось, что Екатерина порой сдерживает себя, чтобы не убить мужа.

Екатерина Стриженова сдерживает себя, чтобы не прикончить мужа


"Мы смеёмся ,потому что нашему браку сегодня 31 год и мы ещё друг друга не поубивали!!! #не юбилей #муж и жена"

- пишет Екатерина в поздравительной подписи в день 31-ой годовщины брака.

Стоит отметить, что после того, как Стриженова начала появляться на "Первом канале" в качестве ведущей пророссийских политических передач, многие изменили своё мнение к позитивной актрисе и ведущей, выразив мнение, что ей бы вести кулинарные программа, а не отстаивать честь России, ругаясь с клоунами.

Уж лучше бы ходила почаще по модным показам, как недавно. На фото Екатерина Стриженова с американской моделью Эшли Грэм.

Екатерина Стриженова сдерживает себя, чтобы не прикончить мужа


А вы как относитесь к этим неприятным передачам не Федеральных каналах?

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Ключевые слова: Екатерина Стриженова

Количество просмотров: 8 164
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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