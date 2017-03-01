Во время второй беременности Мэри Шум рассказала, почему Артем Морозов уговаривал её сделать аборт

Напомним, блогер и путешественник Александр Тихомиров, спустя год официальных отношений, понял, что Мэри и сын Космос это совсем не то, чего он хотел.В итоге Саша ушел к экс-участнице шоу "Холостяк" Радмиле Садыковой.Читать подробнее...Мэри долгое время страдала, но несколько месяцев назад встретила 21-летнего блогера и экстремала Артема Морозова.Пара вместе путешествовала и снимала крутые видео, тем самым зарабатывая на жизнь."Что делать, если очень нравится мальчик - внимательный, заботливый, нежный, красивый, умный, добрый, милый, интересный, обаятельный, воспитанный и ещё много всего... ? Одним словом, 10 из 10. Но ему всего лишь 21 годик. А мне через 2 недели 31:) С одной стороны, не хочется жить и мыслить стереотипно, но с другой ... Но, девочки, поверьте, удержаться было невозможно"- писала Мэри в Инстаграм 18 июля.А в начале сентября Мэри Шум поняла, что беременна. Оказалось, что это незапланированно. Артем был в шоке и уговаривал Мэри сделать аборт."Как так получилось? Случайно. Но от этого новость не стала менее радостной. Даже непонятно, чем я заслужила такой огромный подарок. Счастлив ли Артем? Сказать что он в шоке - ничего не сказать. Он считает, что стать папой в 22 - это очень рано. Я не согласна, ведь ребенок - это не приговор. Это, наоборот, самое положительное изменение, какое только может быть в жизни. Он вносит фокус, заставляет действовать и жить более рационально, появляется сверхзадача, мыслить начинаешь в других масштабах. Ребенок - это бесконечная любовь, вдохновение, источник радости, нежности, хотя физически, конечно, жизнь становится труднее.Но это все мелочи. Возможно, он этой поймет со временем. Не страшно ли рожать, будучи незамужнем? О чем ты думала? Ты слишком легкомысленно относишься к беременности. Хочешь еще одного ребенка без отца? Как можно рожать от мальчишки? - ответ на эти и другие подобные вопросы, поступающие в личку, есть, но он немного грубоват, потому что очень правдив. Мой прошлый опыт показал, что нет никаких гарантий. На моих глазах постоянно рушатся семьи, со мной делятся историями подписчицы, как идеальный муж стал резко “никому ничего не должен”, как у него “не сложилось с детьми”… А недавно перестала существовать еще одна пара, которую я ставила сама себе в пример счастливого союза в тяжелые моменты. Я поняла, что можно влюбиться, венчаться, жениться, хотеть ребенка, что мужчина может хотеть семью, гореть этим, нежно трогать животик и рассуждать о волшебстве, которое там происходит, а потом это все бесследно испарится в один момент. Я не могу гарантировать ребенку отца ни при каких обстоятельствах. Многие женщины были уверены в своих мужчинах на миллион процентов, они пошли бы за своими ними на край света, разделили бы любые испытания, каждый день благодарили вселенную за то, что им послан такой муж, а потом стали матерями-одиночками. А еще есть такие отцы, что их как будто бы и нет. Десятки примеров "отцов для галочки"- пишет Шум в Инстаграм."Судя по Директу, именно Артём вас интересует больше всего. Все потому, что вы такие хорошие, переживается за меня! Немного успокою ваши волнения.Куда делся Артём? Все хорошо, никуда он не делся, живет Питере, я в Москве. На Шри-Ланку и Бали поедем вместе. Мы планировали (до новости о беременности) встречаться, путешествовать вместе, а дальше - по ситуации. План не изменился. Если захотим жить вместе, то будем. Я ничего не загадываю, потому что смысла в этом нет - если люди не хотят быть вместе, то никакая сила не сможет заставить их (не рассматриваем случаи материальной или физической зависимости одного из партнеров). Как Артем относится к беременности? Ему 22 года, он не хотел детей в этом возрасте, как и большинство людей. Он понимает, что ребенок - это большая ответственность. Моральная и материальная. Поэтому, узнав о беременности, не был рад и уговаривал сделать аборт. О моем отношении к абортам напишу отдельно. Да, он знал, что риск есть (но, по законам физиологии, микроскопический), и мы оба были не готовы к таким переменам. Месяц Тема был в шоке, сейчас оправился. Претензий к нему нет, ведет себя отлично, хотя предпочел бы еще пару лет беззаботных отношений. О том, что мужчина, по моему мнению, должен делать в случае беременности его девушки, напишу тоже отдельно. Многие считают, что Артем так похож на… Любовь к видео, спорту и путешествиям, татуировка на руке... на этом все сходства заканчиваются. Милый, нежный, тактичный, воспитанный, веселый, добрый - он вообще совершенно другой человек. Но это не помешает нам расстаться, если нам больше не будет приятно друг с другом. И тому может быть миллион причин. Пока я бы не хотела этого. Я уверена, что дружить мы будем в любом случае, так как у нас будет общий ребенок.В случае с бывшим я пыталась сохранить хорошие отношения, но, благодаря его “стараниям”, это стало невозможным. Думаю, Артем не будет так поступать, по крайней мере представить этого не могу. Кто сильно за Артема переживает, что я ему “жизнь поломала” - вы же знаете, я не такой человек, чтобы манипулировать ребенком, подавать в суд на алименты и прочее. Я за честность и совесть".К счастью, парень одумался и теперь поддерживает будущую маму и учится общаться с её ребенком от первого брака.Мэри рассказала о своем отношении к абортам так:"Я могла сделать аборт. ⠀Обычно стараюсь использовать фразы, которые максимально исключают двойной смысл, чтобы меня можно было легче понять. Но практика показала, что есть люди, которые все равно услышат что-то свое. Что я вообще и близко не имела в виду. На всякий случай уточню - все, что я сейчас напишу, просто мое мнение.Итак, люди делятся на 4 категории:1) Аборт - убийство. Такие люди верят в наличие души с момента зачатия, чувств и ощущений2) Аборт - не убийство. Сочувствия к эмбриону не испытывают, но боятся бога, кармы, последствий для здоровья, поэтому делать аборт бы не стали3) Аборт убийством не считают, могут сделать, т.к. уверены, что до определенного периода в животе матери просто оплодотворенная яйцеклетка без чувств, души.4) Категория, которую лично я не могу понять. Эти люди, возможно, верят в душу, даже считают аборт убийством, но все же свои планы, нежелание отказываться от комфортной беззаботной жизни и тп. ценят выше чужой жизни, поэтому избавились бы от незапланированного ребенка, чтобы жить свободно. Непонятно, конечно, почему бы не использовать надежный метод контрацепции в таком случае? Но такие люди не особо любят задумываться о чем-либо, потому что им, в принципе, на все наплевать, кроме себя.Я не делала никогда аборты, но, думаю, в молодости могла бы при необходимости (на раннем сроке, конечно). Я рассуждала так: если нет возможности и желания обеспечивать ребенку счастливое детство, не надо его рожать. Именно поэтому я ответственно подходила к контрацепции, ибо знала, что беременность мне никак не нужна.По-другому я стала относиться к абортам только с появлением Космоса. Когда была беременная, еще не понимала, кто там у меня в животе. Для меня это создание было чем-то абстрактным, непонятным. А не тем человеком, которого сейчас я люблю больше всего на свете. Теперь, когда он родился, я знаю его. И, оглядываясь назад, понимаю, что у меня в животе рос именно он. Понимаете?Попытаюсь объяснить.".Сейчас Мэри находится на 17-ой неделе беременности и, кажется, абсолютно счастлива.