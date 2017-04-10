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Милана Кержакова нашла способ забрать сына Артема у мужа-футболиста

Сегодня, 12:44
Милана Кержакова не пришла в зал суда 23 октября, когда юристы обсуждали дело, в котором определялось место жительства её сына Артёма, папой которого является Александр Кержаков.

Милана Кержакова нашла способ забрать сына Артема у мужа-футболиста
Напомним, после того, как у Миланы умер отец, её жизнь покатилась по наклонной. Выяснилось, что девушка лечится от наркомании, муж забрал ребенка, а теперь показывает его лишь по скайпу, постановление суда Александр не выполняет, отказываясь отдавать маме сына.

Милана настроена решительно. Она сказала, что на заседание суда 23 октября она не пришла целенаправленно, так как понимала - муж опять устроит там какой-то спектакль.

Но теперь она готовится прибыть в дом, где находится её сын, с приставами, чтобы справедливость восторжествовала.

Милана Кержакова нашла способ забрать сына Артема у мужа-футболиста


"Александр со мной не контактирует абсолютно. Сказал, что добровольно ребенка отдавать не станет. Я планирую решать эту ситуацию в правовом поле, дождаться решения городского суда, касающегося его апелляции. Если она будет отклонена, то поеду забирать сына с помощью судебных приставов. Темик пока совсем еще маленький, он почти не говорит"

- говорит Милана в интервью изданию StarHit.ru.

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Ключевые слова: Милана Кержакова

Количество просмотров: 5 161
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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