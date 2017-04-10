Милана Кержакова нашла способ забрать сына Артема у мужа-футболиста

Милана настроена решительно. Она сказала, что на заседание суда 23 октября она не пришла целенаправленно, так как понимала - муж опять устроит там какой-то спектакль.
Но теперь она готовится прибыть в дом, где находится её сын, с приставами, чтобы справедливость восторжествовала.
"Александр со мной не контактирует абсолютно. Сказал, что добровольно ребенка отдавать не станет. Я планирую решать эту ситуацию в правовом поле, дождаться решения городского суда, касающегося его апелляции. Если она будет отклонена, то поеду забирать сына с помощью судебных приставов. Темик пока совсем еще маленький, он почти не говорит"
- говорит Милана в интервью изданию StarHit.ru.