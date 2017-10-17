И вдруг сенсация - из свежего телеинтервью Шарлиз выяснилось, что Джексон - девочка. По крайней мере, так его назвала сама актриса: "Я вижу двух моих прекрасных девочек и переживаю за них, я хочу оградить их от опасности, дать им свободу самовыражения" - заявила Терон и добавила, что готова убить за своих детей. Была ли это оговорка, или 43-летняя звезда неожиданно решила раскрыть тайну Джексона, пока остается загадкой.
Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне
Сегодня, 21:51
Актриса Шарлиз Терон поразила публику своим заявлением в телеинтервью.
Популярная актриса Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей: в 2012 году она усыновила мальчика из ЮАР, которого назвала Джексоном, а в 2015 году звезда удочерила девочку из США - малышка получила имя Августа. Однако сына Терон зачастую было сложно отличить от девочки - Джексон появлялся на публике в платьях и юбочках, из-за чего Шарлиз постоянно подвергалась критике.
И вдруг сенсация - из свежего телеинтервью Шарлиз выяснилось, что Джексон - девочка. По крайней мере, так его назвала сама актриса: "Я вижу двух моих прекрасных девочек и переживаю за них, я хочу оградить их от опасности, дать им свободу самовыражения" - заявила Терон и добавила, что готова убить за своих детей. Была ли это оговорка, или 43-летняя звезда неожиданно решила раскрыть тайну Джексона, пока остается загадкой.
И вдруг сенсация - из свежего телеинтервью Шарлиз выяснилось, что Джексон - девочка. По крайней мере, так его назвала сама актриса: "Я вижу двух моих прекрасных девочек и переживаю за них, я хочу оградить их от опасности, дать им свободу самовыражения" - заявила Терон и добавила, что готова убить за своих детей. Была ли это оговорка, или 43-летняя звезда неожиданно решила раскрыть тайну Джексона, пока остается загадкой.
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Ключевые слова: Шарлиз Терон
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Количество просмотров: 182
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: newbeauty.com, popsugar.com, teentate.com, zimbio.com
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Автор фото: newbeauty.com, popsugar.com, teentate.com, zimbio.com
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