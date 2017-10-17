Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне

Сегодня, 21:51
Актриса Шарлиз Терон поразила публику своим заявлением в телеинтервью.

Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне
Популярная актриса Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей: в 2012 году она усыновила мальчика из ЮАР, которого назвала Джексоном, а в 2015 году звезда удочерила девочку из США - малышка получила имя Августа. Однако сына Терон зачастую было сложно отличить от девочки - Джексон появлялся на публике в платьях и юбочках, из-за чего Шарлиз постоянно подвергалась критике.

Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне


Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне


Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне


И вдруг сенсация - из свежего телеинтервью Шарлиз выяснилось, что Джексон - девочка. По крайней мере, так его назвала сама актриса: "Я вижу двух моих прекрасных девочек и переживаю за них, я хочу оградить их от опасности, дать им свободу самовыражения" - заявила Терон и добавила, что готова убить за своих детей. Была ли это оговорка, или 43-летняя звезда неожиданно решила раскрыть тайну Джексона, пока остается загадкой.

Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне


← Милана Кержакова нашла способ забрать сына Артема у мужа-футболиста

Ключевые слова: Шарлиз Терон

Количество просмотров: 182
Автор: Katarina

Автор фото: newbeauty.com, popsugar.com, teentate.com, zimbio.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Сын Шарлиз Терон снова вышел на улицу в платье
Шарлиз Терон призналась, что не видит себя в роли многодетной мамы
Шарлиз Терон снова может похвастаться стройной фигурой
Шарлиз Терон попала под волну критики из-за внешнего вида своего сына
Самое популярное за неделю

Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне Актриса Шарлиз Терон поразила публику своим заявлением в телеинтервью.
Милана Кержакова нашла способ забрать сына Артема у мужа-футболиста Милана Кержакова не пришла в зал суда 23 октября, когда юристы обсуждали дело, в котором определялось место жительства её сына Артёма, папой которого является Александр Кержаков.
Певица ZABАVА рассказала, как променяла «Фабрику звезд» на «Любовные истории» Творческий путь ZABAVA начался с самого детства, а выступать на сцене будущая певица начала в 4 года - тогда ещё в составе детского эстрадного коллектива "Робертино".
Максим Галкин восхитил снимком в полураздетом виде 42-летний юморист Максим Галкин разместил в своём Инстаграм снимок в полураздетом виде.
Опубликовав первые фото после родов, Ирена Понарошку раскрыла пол второго ребенка Российская телеведущая Ирена Понарошку 24 октября 2018 года родила второго ребенка.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.