Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной

Первенец звезды появился на свет в 2012 году - мальчик получил имя Лука. С его отцом, хоккеистом Майком Комри, актриса развелась два года назад. О новой беременности Дафф сообщила через личную страничку, сопроводив пост совместной фотографией с нынешним возлюбленным Мэттью Комой.Чуть позже Хилари поведала, с каким трудом она переносит беременность: "Это очень непростой период, но невероятно увлекательный. Это прекрасно – ощущать маленькую жизнь внутри себя и ждать того самого дня, когда начнутся все приключения, но практически нереально надеть свои старые ботинки… И вставать ночью по девять раз, чтобы сходить в туалет, и наблюдать это странное тело в зеркале, которое, кажется, даже не твое. Грудь большая, живот большой, все тело огромное. Ребята... беременность - это ад".Сегодня же в блоге Дафф появилось фото новорожденной дочки с таким комментарием: "Бэнкс Вайолет Бэир. Эта малышка украла наши сердца. Она вошла в этот мир в четверг днем, и это настоящее волшебство".