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Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной

Сегодня, 03:29
Актриса и певица Хилари Дафф родила второго ребенка.

Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной
Первенец звезды появился на свет в 2012 году - мальчик получил имя Лука. С его отцом, хоккеистом Майком Комри, актриса развелась два года назад. О новой беременности Дафф сообщила через личную страничку, сопроводив пост совместной фотографией с нынешним возлюбленным Мэттью Комой.

Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной


Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной


Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной


Чуть позже Хилари поведала, с каким трудом она переносит беременность: "Это очень непростой период, но невероятно увлекательный. Это прекрасно – ощущать маленькую жизнь внутри себя и ждать того самого дня, когда начнутся все приключения, но практически нереально надеть свои старые ботинки… И вставать ночью по девять раз, чтобы сходить в туалет, и наблюдать это странное тело в зеркале, которое, кажется, даже не твое. Грудь большая, живот большой, все тело огромное. Ребята... беременность - это ад".

Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной


Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной


Сегодня же в блоге Дафф появилось фото новорожденной дочки с таким комментарием: "Бэнкс Вайолет Бэир. Эта малышка украла наши сердца. Она вошла в этот мир в четверг днем, и это настоящее волшебство".

Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной


Хилари Дафф вновь стала мамой и показала первое фото новорожденной

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Ключевые слова: Хилари Дафф

Количество просмотров: 377
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, billboard.com, people.com, usmagazine.com

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