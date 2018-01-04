Диана Крюгер родила первенца

Актерская пара Диана Крюгер и Норман Ридус поведали о счастливейшем событии в своей жизни - они празднуют рождение первенца! У Нормана уже есть взрослый сын от предыдущего брака, а Диана впервые стала мамой.Тем временем поклонники Крюгер замерли в ожидании, ведь о малыше уже несколько дней неизвестно вообще ничего, кроме того, что он появился на свет. СМИ также надеются в скором времени сообщить имя девочки или мальчика и точную дату рождения.