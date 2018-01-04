Тем временем поклонники Крюгер замерли в ожидании, ведь о малыше уже несколько дней неизвестно вообще ничего, кроме того, что он появился на свет. СМИ также надеются в скором времени сообщить имя девочки или мальчика и точную дату рождения.
Диана Крюгер родила первенца
Вчера, 21:02
42-летняя актриса Диана Крюгер впервые стала мамой.
Актерская пара Диана Крюгер и Норман Ридус поведали о счастливейшем событии в своей жизни - они празднуют рождение первенца! У Нормана уже есть взрослый сын от предыдущего брака, а Диана впервые стала мамой.
Тем временем поклонники Крюгер замерли в ожидании, ведь о малыше уже несколько дней неизвестно вообще ничего, кроме того, что он появился на свет. СМИ также надеются в скором времени сообщить имя девочки или мальчика и точную дату рождения.
Тем временем поклонники Крюгер замерли в ожидании, ведь о малыше уже несколько дней неизвестно вообще ничего, кроме того, что он появился на свет. СМИ также надеются в скором времени сообщить имя девочки или мальчика и точную дату рождения.
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Ключевые слова: Диана Крюгер
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Количество просмотров: 3 471
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, dailymail.com, cromos.hn, revistaquem.globo.com
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Автор фото: instagram, dailymail.com, cromos.hn, revistaquem.globo.com
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