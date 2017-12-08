Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алена Шишкова откровенно рассказала, как относится к маме Тимати

Вчера, 11:09
Не секрет, что российская модель Алёна Шишкова не живёт с Тимати. При этом она совсем не против, чтобы мама рэпера Симона занималась воспитанием её дочки Алисы.

Алена Шишкова откровенно рассказала, как относится к маме Тимати
По общению Симоны и Алёны в социальных сетях заметно, что они относятся друг к другу с теплотой и любовью.

Квартиру Шишковой украшает совместный снимок с дочкой и с "не сформировавшейся официально" свекровью.

Алена Шишкова откровенно рассказала, как относится к маме Тимати


А сегодня в полночь, в день рождения Симоны, Алёне было очень неудобно, что она еле-еле успела поздравить маму своего бывшего гражданского мужа с днём рождения.

"Симона, дорогая! Из-за перелётов, мне сегодня не удалось Вас поздравить (как я люблю это обычно делать - именно в полночь). Вы знаете, что я Вас люблю и ценю! Ценю очень то, что Вы никогда не были равнодушны ко мне. Вы всегда готовы дать совет и поделиться своей мудростью. Крепкого здоровья, любви и счастья! С Днём Рождения!!!"

- написала Алёна в Инстаграм.

Алена Шишкова откровенно рассказала, как относится к маме Тимати


Давно хотела узнать, кто-нибудь из Вас относится так же трепетно к поздравлениям в полночь? Это имеет какой-то тайный смысл? Я очень удивилась, когда, ещё встречаясь с будущим мужем, заснула накануне его дня рождения, а он был в отъезде. Оказалось, что он ждал, что я позвоню ему в 00.00... Хотя я даже и не собиралась делать этого и видела 10-ый сон : ) Но теперь всегда поздравляю)) хотя прикола по сей день не понимаю))

← Алла Пугачева погрязла в скандале из-за отношения к прислуге и няням Певица Ани Лорак обновила Инстаграм трогательным фото с дочкой Софией →

Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 3 848
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
С кем спит Алёна Шишкова в элитных квартирах?
Фанаты пришли в ужас отношением Алены Шишковой к дочери
Алена Шишкова необычно отозвалась о маме Тимати
Алёна Шишкова измалась с дочкой в йогурте
Самое популярное за неделю

Принц Чарльз опасается за будущего ребенка Меган Маркл Дедушка будущего первенца Меган Маркл принц Чарльз рассказал о своём страхе за малыша.
Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша Певица Нюша родила первенца.
Ирина Дубцова надела совершенно безвкусный наряд Девушкам, которые не могу удержаться и надевают одежду с принтом какого-либо животного, надо быть предельно аккуратными, чтобы не выглядеть смешно.
Певица Ани Лорак обновила Инстаграм трогательным фото с дочкой Софией Певица Ани Лорак находится в процессе развода с супругом Муратом Налчаджиоглу. Певица признается, что порой бывает так, что единственное, что радует её в этой жизни - это работа и дочка София.
Алена Шишкова откровенно рассказала, как относится к маме Тимати Не секрет, что российская модель Алёна Шишкова не живёт с Тимати. При этом она совсем не против, чтобы мама рэпера Симона занималась воспитанием её дочки Алисы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.