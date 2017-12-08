Алена Шишкова откровенно рассказала, как относится к маме Тимати

По общению Симоны и Алёны в социальных сетях заметно, что они относятся друг к другу с теплотой и любовью.Квартиру Шишковой украшает совместный снимок с дочкой и с "не сформировавшейся официально" свекровью.А сегодня в полночь, в день рождения Симоны, Алёне было очень неудобно, что она еле-еле успела поздравить маму своего бывшего гражданского мужа с днём рождения."Симона, дорогая! Из-за перелётов, мне сегодня не удалось Вас поздравить (как я люблю это обычно делать - именно в полночь). Вы знаете, что я Вас люблю и ценю! Ценю очень то, что Вы никогда не были равнодушны ко мне. Вы всегда готовы дать совет и поделиться своей мудростью. Крепкого здоровья, любви и счастья! С Днём Рождения!!!"- написала Алёна в Инстаграм.Давно хотела узнать, кто-нибудь из Вас относится так же трепетно к поздравлениям в полночь? Это имеет какой-то тайный смысл? Я очень удивилась, когда, ещё встречаясь с будущим мужем, заснула накануне его дня рождения, а он был в отъезде. Оказалось, что он ждал, что я позвоню ему в 00.00... Хотя я даже и не собиралась делать этого и видела 10-ый сон : ) Но теперь всегда поздравляю)) хотя прикола по сей день не понимаю))