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Певица Ани Лорак обновила Инстаграм трогательным фото с дочкой Софией

Вчера, 14:29
Певица Ани Лорак находится в процессе развода с супругом Муратом Налчаджиоглу. Певица признается, что порой бывает так, что единственное, что радует её в этой жизни - это работа и дочка София.

Певица Ани Лорак обновила Инстаграм трогательным фото с дочкой Софией
Сегодня Ани опубликовала трогательный снимок с дочурчкой. Фотография выполнена в черно-белых тонах. Лорак и 7-летняя модница позируют в белых футболках и джинсах.

Певица Ани Лорак обновила Инстаграм трогательным фото с дочкой Софией


Подписывать кадр Ани никак не стала, лишь поставив смайлик в виде сердечка.

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 3 796
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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