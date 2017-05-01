Подписывать кадр Ани никак не стала, лишь поставив смайлик в виде сердечка.
Певица Ани Лорак обновила Инстаграм трогательным фото с дочкой Софией
Вчера, 14:29
Певица Ани Лорак находится в процессе развода с супругом Муратом Налчаджиоглу. Певица признается, что порой бывает так, что единственное, что радует её в этой жизни - это работа и дочка София.
Сегодня Ани опубликовала трогательный снимок с дочурчкой. Фотография выполнена в черно-белых тонах. Лорак и 7-летняя модница позируют в белых футболках и джинсах.
Подписывать кадр Ани никак не стала, лишь поставив смайлик в виде сердечка.
Подписывать кадр Ани никак не стала, лишь поставив смайлик в виде сердечка.
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Ключевые слова: Ани Лорак
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Количество просмотров: 3 796
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Певица Ани Лорак обновила Инстаграм трогательным фото с дочкой Софией Певица Ани Лорак находится в процессе развода с супругом Муратом Налчаджиоглу. Певица признается, что порой бывает так, что единственное, что радует её в этой жизни - это работа и дочка София.
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