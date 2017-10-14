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Мария Кожевникова упрекнула организаторов премии, которые забыли её пригласить

Вчера, 23:41
33-летняя многодетная мама Мария Кожевникова высмеяла одну из знаменитых премий нашей страны.

Мария Кожевникова упрекнула организаторов премии, которые забыли её пригласить
В своем Инстаграм Мария высказалась по поводу проведения премии журналом ОК. Оказалось, что поклонники Маши голосовали за неё, чтобы любимая звезда получила премию "Мама года".

Но Мария не только не выиграла, но и не была приглашена на мероприятие, о чем и рассказала в блоге:

"Честно, после трёх детей пришло частичное переосмысление про тщеславие, полностью ещё не удаётся избавиться от этого чувства, но я работаю над этим, поэтому не стала призывать Вас голосовать за себя в премии «Мама года» по версии журнала ОК. Но если Вы это сделали, спасибо. Для чистоты и понимания того, как проходят такие мероприятия: апофеоз церемонии премии журнала ОК в том, что меня даже на неё не пригласили. Поэтому прошу вас, в следующий раз, не тратьте своё драгоценное время на голосование! Посвятите его себе, своим близким и любимым"

- написала на странице в Инстаграм Кожевникова и подкрепила пост снимком с тремя сыновьями.

Мария Кожевникова упрекнула организаторов премии, которые забыли её пригласить


"P.S. В общем, многодетная «не мама года» проведёт этот вечер с детьми за что низкий поклон устроителям премии"

- подытожила Мария.

Как вы считаете, Марии на самом деле обидно? Или она отнеслась к это ситуации с юмором?

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 1 586
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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