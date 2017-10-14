Мария Кожевникова упрекнула организаторов премии, которые забыли её пригласить

В своем Инстаграм Мария высказалась по поводу проведения премии журналом ОК. Оказалось, что поклонники Маши голосовали за неё, чтобы любимая звезда получила премию "Мама года".Но Мария не только не выиграла, но и не была приглашена на мероприятие, о чем и рассказала в блоге:"Честно, после трёх детей пришло частичное переосмысление про тщеславие, полностью ещё не удаётся избавиться от этого чувства, но я работаю над этим, поэтому не стала призывать Вас голосовать за себя в премии «Мама года» по версии журнала ОК. Но если Вы это сделали, спасибо. Для чистоты и понимания того, как проходят такие мероприятия: апофеоз церемонии премии журнала ОК в том, что меня даже на неё не пригласили. Поэтому прошу вас, в следующий раз, не тратьте своё драгоценное время на голосование! Посвятите его себе, своим близким и любимым"- написала на странице в Инстаграм Кожевникова и подкрепила пост снимком с тремя сыновьями."P.S. В общем, многодетная «не мама года» проведёт этот вечер с детьми за что низкий поклон устроителям премии"- подытожила Мария.Как вы считаете, Марии на самом деле обидно? Или она отнеслась к это ситуации с юмором?