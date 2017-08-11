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Сестры Кардашьян-Дженнер удивили весь мир

Сегодня, 21:25
Клан сестер Кардашьян - Дженнер бесспорно является одним из самых популярных на свете.

Сестры Кардашьян-Дженнер удивили весь мир
Неудивительно, что девушки умело продают собственную одежду, косметику, а также снимают шоу, реклама во время которых стоит очень дорого.

Сегодня стало известно, что семейство Кардашьян-Дженнер получили премию в номинации "Лучшее реалити-шоу". Согласитесь, вполне заслуженно.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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