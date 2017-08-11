Неудивительно, что девушки умело продают собственную одежду, косметику, а также снимают шоу, реклама во время которых стоит очень дорого.
Сегодня стало известно, что семейство Кардашьян-Дженнер получили премию в номинации "Лучшее реалити-шоу". Согласитесь, вполне заслуженно.
Сестры Кардашьян-Дженнер удивили весь мир
Сегодня, 21:25
Клан сестер Кардашьян - Дженнер бесспорно является одним из самых популярных на свете.
← "Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон" Ирина Шейк поделилась сексуальным снимком в черном бикини →
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
В отношениях Настей Ивлеевой и Элджея наметился раскол Летом 2018 года СМИ впервые написали о романе ведущий шоу "Орел и решка" Насти Ивлеевой и рэпера Элджея.
Дом и машина Джерарда Батлера сгорели дотла Голливудский актер Джерард Батлер лишился дома и автомобиля из-за лесного пожара.
Эмили Ратаковски вышла на пляж в скандальном бикини из ниточек Британская модель Эмили Ратаковски известна не только своими пышными формами, но и любовью к откровенным нарядам и купальникам, которые лишь немного прикрывают обнажённое тело.
Анастасия Решетова трогательно поздравила папу с Днем рождения Сегодня, 12 ноября, День рождения празднует папа модели Анастасии Решетовой.