30-летняя блогер Коко Наваррская готовится родить шестого ребенка

Сама Коко шутит, что она "коллекционирует детей":
"Привет, мои дорогие друзья! Во-первых, хочу поблагодарить моих любимых, душевных, самых добрых и преданных подписчиков за поздравления!!!! Мне очень приятно.
Во-вторых, хочу познакомиться с новенькими и старенькими. Я Констанция (можно просто Коко), мне 30. И как вы уже заметили, у меня есть хобби - я коллекционирую детей. На сегодняшний день в моей коллекции четыре добрых мОлодца и одна кучерявая кокетка. Вот уже два месяца я вынашиваю ещё один экспонат в свою коллекцию"
- писала в Инстаграм Коко 6 ноября 2018 года.
Констанция известна не только тем, что является многодетной мамой, но и тем, что, благодаря собственным методикам, смогла вылечить псориаз.
Подробнее о том, как проходят будни 30-летней мамы 5-рых детей и о лечении болезни можно прочитать тут...