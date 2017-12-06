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30-летняя блогер Коко Наваррская готовится родить шестого ребенка

Вчера, 10:08
30-летняя диетолог и блогер Коко Наваррская поделилась радостью.

30-летняя блогер Коко Наваррская готовится родить шестого ребенка
В данный момент Констанция Наваррская (Коко Наваррская) находится на 2-ом месяце беременности.

30-летняя блогер Коко Наваррская готовится родить шестого ребенка


Сама Коко шутит, что она "коллекционирует детей":

"Привет, мои дорогие друзья! Во-первых, хочу поблагодарить моих любимых, душевных, самых добрых и преданных подписчиков за поздравления!!!! Мне очень приятно.

30-летняя блогер Коко Наваррская готовится родить шестого ребенка


Во-вторых, хочу познакомиться с новенькими и старенькими. Я Констанция (можно просто Коко), мне 30. И как вы уже заметили, у меня есть хобби - я коллекционирую детей. На сегодняшний день в моей коллекции четыре добрых мОлодца и одна кучерявая кокетка. Вот уже два месяца я вынашиваю ещё один экспонат в свою коллекцию"

- писала в Инстаграм Коко 6 ноября 2018 года.

Констанция известна не только тем, что является многодетной мамой, но и тем, что, благодаря собственным методикам, смогла вылечить псориаз.

30-летняя блогер Коко Наваррская готовится родить шестого ребенка


Подробнее о том, как проходят будни 30-летней мамы 5-рых детей и о лечении болезни можно прочитать тут...

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Ключевые слова: Коко Наваррская, многодетная мама, многодетная мама до 30

Количество просмотров: 5 746
Автор: Mysha

Автор фото: инстаграм

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