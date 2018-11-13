Нюша показала первое фото с прогулки с новорожденной дочкой

Ребенок исполнительницы и её супруга Игоря Сивова появился на свет в одной из лучших клиник Майами, а значит, автоматически получил гражданство США - ведь все дети, рожденные на территории страны, сразу же становятся её гражданами. Таким образом, у дочки Нюши будет двойное гражданство.Звезда не спешит покидать Майами и спустя неделю после родов, по-прежнему находится в городе. В блоге певицы появилось первое фото с совместной прогулки мамы и малышки с подписью: "Это утро пахнет пряной корицей и эвкалиптом". Отметим, что имя новорожденной до сих остается тайной.