Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Сын Богдан представил Алёне Водонаевой свою девушку

Вчера, 10:47
Сын Алены Водонаевой Богдан снялся с забавном ролике.

Сын Богдан представил Алёне Водонаевой свою девушку
Коллегой малыша в этой мини работе стала Королева женского юмора Екатерина Варнава. У Богдана была роль, где он представлял Екатерину своей маме. Малышу надо было сказать, что Екатерина - его девушка.

Сын Богдан представил Алёне Водонаевой свою девушку


Правда, мальчик перепутал слова, сказав вместо девушка - дедушка.

Отсюда У Алёны Водонаевой родился пост насчёт того, какой она будет тёщей... или, как шутит Алёна Водонаева, свекровью:

"Позиция о личной жизни моего сына.
Вы меня в шутку ( а может и нет ) часто спрашиваете о том, какой я буду «свекровью». Я не знаю какой. Понятия не имею. Я уже давно ничего не загадываю, так же как никогда не говорю никогда!
Моя позиция - уважать личное пространство любого человека. Будь то правильная парковка, чтоы не мешать другому или моя семья.
Я не войду в комнату сына или к нему в ванну без стука! Так было всегда. К себе люблю такое же отношение.
Я уважаю территорию своего ребёнка, уважаю его личное пространство и надеюсь в будущем не стану идиоткой, которая лезет в личную жизнь своего сына.
Захочет - расскажет! Захочет - посоветуется! Захочет - спросит! Моя задача - найти правильные слова и поддержать!
Богдан всегда спрашивает и обо всем рассказывает мне. Доверяет мне по личным темам. И вопросы касающиеся девочек / сексуальных тем / физиологии - всегда задаются мне.
Хотя есть ещё и его отец, есть и мой муж, с которыми можно по пацански поговорить, но все, что о личном - все ко мне!
И я разруливаю, рассказываю, объясняю, подсовываю специальную литературу.
Важно заниматься сексуальным воспитанием ребёнка! Вырастить свободную личность, образованного и подкованного во всех вопросах человека. В том числе и половых.
А быть ханжой краснеющей от вопросов про секс и падающей в обморок от слова «писька» - вверх тугоумия! Напомню, на минуточку, что от непорочного зачатия ещё никто не рождался, поэтому странно строить интеллигентное и возвышенное лицо, когда дети хотят знать про секс. А уж если это ваши дети, то простите, не от секса ли они появились?
Не молчите, объясняйте, не осуждайте и всегда стучите, прежде, чем войти!
И девушку сына я приму любую! Главное, чтобы была адекватная, нацеленная на здоровье, красоту и развитие. И восемнадцатилетняя!
#МамЭтоМояНоваяДЕДУШКА #LOVE #ПроЛюбовь #БогданВздании @kativarnava @bogdanmalakeev".

Сын Богдан представил Алёне Водонаевой свою девушку

← Поэтессу Валентину Хасанову преследует обезумевший поклонник

Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Сын Алены Водонаевой уже начал вести свой бизнес
Екатерина Варнава вынуждена сесть на диету
Бойфренд Алены Водонаевой оставил двусмысленный пост
Екатерина Варнава помолодела на 10 лет
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Сын Богдан представил Алёне Водонаевой свою девушку Сын Алены Водонаевой Богдан снялся с забавном ролике.
Поэтессу Валентину Хасанову преследует обезумевший поклонник С сотворением каждой новой работы у человека разумного, называемого homosapience, и человека талантливого, идущего правильным выбранным для него свыше путем, его популярность возрастает.
Данила Козловский показал совместные фото с Ольгой Зуевой из отпуска Звездная пара Данила Козловский и Ольга Зуева проводят время в Австралии.
Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии Дочь голливудского актера Эвана Макгрегора Клара снялась в смелом фотосете.
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес Знаменитый футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес помолвлены.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.