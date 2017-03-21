Сын Богдан представил Алёне Водонаевой свою девушку

Коллегой малыша в этой мини работе стала Королева женского юмора Екатерина Варнава. У Богдана была роль, где он представлял Екатерину своей маме. Малышу надо было сказать, что Екатерина - его девушка.Правда, мальчик перепутал слова, сказав вместо девушка - дедушка.Отсюда У Алёны Водонаевой родился пост насчёт того, какой она будет тёщей... или, как шутит Алёна Водонаева, свекровью:"Позиция о личной жизни моего сына.Вы меня в шутку ( а может и нет ) часто спрашиваете о том, какой я буду «свекровью». Я не знаю какой. Понятия не имею. Я уже давно ничего не загадываю, так же как никогда не говорю никогда!Моя позиция - уважать личное пространство любого человека. Будь то правильная парковка, чтоы не мешать другому или моя семья.Я не войду в комнату сына или к нему в ванну без стука! Так было всегда. К себе люблю такое же отношение.Я уважаю территорию своего ребёнка, уважаю его личное пространство и надеюсь в будущем не стану идиоткой, которая лезет в личную жизнь своего сына.Захочет - расскажет! Захочет - посоветуется! Захочет - спросит! Моя задача - найти правильные слова и поддержать!Богдан всегда спрашивает и обо всем рассказывает мне. Доверяет мне по личным темам. И вопросы касающиеся девочек / сексуальных тем / физиологии - всегда задаются мне.Хотя есть ещё и его отец, есть и мой муж, с которыми можно по пацански поговорить, но все, что о личном - все ко мне!И я разруливаю, рассказываю, объясняю, подсовываю специальную литературу.Важно заниматься сексуальным воспитанием ребёнка! Вырастить свободную личность, образованного и подкованного во всех вопросах человека. В том числе и половых.А быть ханжой краснеющей от вопросов про секс и падающей в обморок от слова «писька» - вверх тугоумия! Напомню, на минуточку, что от непорочного зачатия ещё никто не рождался, поэтому странно строить интеллигентное и возвышенное лицо, когда дети хотят знать про секс. А уж если это ваши дети, то простите, не от секса ли они появились?Не молчите, объясняйте, не осуждайте и всегда стучите, прежде, чем войти!И девушку сына я приму любую! Главное, чтобы была адекватная, нацеленная на здоровье, красоту и развитие. И восемнадцатилетняя!#МамЭтоМояНоваяДЕДУШКА #LOVE #ПроЛюбовь #БогданВздании @kativarnava @bogdanmalakeev".