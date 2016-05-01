Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"

Вчера, 19:41
В субботу, 17 ноября, в Московском Доме Книги на Арбате певица и модель Елена Галицына провела презентацию своей первой литературно-художественной работы, поэтической фотокниги для детей "Мечты сбываются!".

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"
Выступив сразу одновременно создателем фото- и стихотворений о детях и их разнообразных питомцах, Елена почти год работала над проектом, который, по ее словам, принес много счастья в процессе создания.

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Приветствуя гостей презентации, Елена Галицына назвала главными героями и соавторами всех детей, которые приняли участие в бесконечных фотосессиях в поиске лучшего снимка.

"Сегодня я хочу сказать каждому! Виолетта и Дима Антоновы, Семён Дорин, Саша Платонова, Злата Зинченко, Агата Титова, Дима Лавров, Николь-Челси Ниенти, Милаша Вишневская, Марсель Зарайский, Даниил Карташов и Лиза Галицына!Каждый из вас в отдельность и все вы вместе стали настоящими героями книги и моими героями! Спасибо вам и вашим родителями за то что мы доказали, что мечты и в самом деле сбываются! Если хотя бы одному ребенку наша книжка поможет осуществить давнюю мечту и завести домашнее животное, то я буду считать, что главная цель книги достигнута!"

- говорит Елена Галицына добрые слова в адрес малышей.

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Дети во время презентации с удовольствием давали интервью, рассказывая о своих удивительных животных и вспоминая о том, как весело было на съемках. Без подарка не ушел никто!

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


А шоу музыкальной импровизации на фруктах и овощах стал отличным аттракционов для всех маленьких артистов, которые совместными усилиями создали главный саундтрек к фотокниге "Мечты сбываются!".

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Конечно, без общих усилий команды автора выпустить книгу в свет было бы практически невозможно, поэтому Елена Галицына пригласила на импровизированную сцену всех причастных к разработке и воплощению проекта в жизнь.

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


"Каждая мечта должна сбыться, особенно такая правильная и благородная, как забота о питомце! Конечно важно, чтобы дети знали о том, какая это большая ответственность, и были к ней готовы! Читайте стихи и берегите животных - и мир станет немного добрее и лучше."

- подытожила Елена.

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Чуть ниже фотографии всех героев книги Елены Галицыной:

Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"


Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"

← Jay Leemo рассказал, как его дефект стал фишкой Сергей Безруков показал подросшую дочку →

Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 2 119
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба Елены Галицыной

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Певица и модель Елена Галицына сняла книгу
Елена Галицына отважилась на опасную, но невероятно красочную фотосессию
Елена Галицына порадовала поклонников "горячей" фотосессией
Елена Галицына
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли тайную свадьбу 71-летний музыкант Бари Алибасов и 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина заключили официальный брак.
Сергей Безруков показал подросшую дочку Актер Сергей Безруков выложил в сеть совместные снимки с дочкой.
Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!" В субботу, 17 ноября, в Московском Доме Книги на Арбате певица и модель Елена Галицына провела презентацию своей первой литературно-художественной работы, поэтической фотокниги для детей "Мечты сбываются!".
Jay Leemo рассказал, как его дефект стал фишкой Автор популярных хитов «Улетай» и My Boo основал свой проект Jay Leemo в 2015 году в городе Актау, а в 2017 выпустил полноценный альбом For You.
Эмбер Хёрд появилась на премьере в провальном образе Актриса Эмбер Хёрд поразила гостей премьеры фильма "Аквамен" невероятно безвкусным платьем.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.