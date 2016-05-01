Елена Галицына устроила презентацию своей книги "Мечты сбываются!"

Выступив сразу одновременно создателем фото- и стихотворений о детях и их разнообразных питомцах, Елена почти год работала над проектом, который, по ее словам, принес много счастья в процессе создания.Приветствуя гостей презентации, Елена Галицына назвала главными героями и соавторами всех детей, которые приняли участие в бесконечных фотосессиях в поиске лучшего снимка."Сегодня я хочу сказать каждому! Виолетта и Дима Антоновы, Семён Дорин, Саша Платонова, Злата Зинченко, Агата Титова, Дима Лавров, Николь-Челси Ниенти, Милаша Вишневская, Марсель Зарайский, Даниил Карташов и Лиза Галицына!Каждый из вас в отдельность и все вы вместе стали настоящими героями книги и моими героями! Спасибо вам и вашим родителями за то что мы доказали, что мечты и в самом деле сбываются! Если хотя бы одному ребенку наша книжка поможет осуществить давнюю мечту и завести домашнее животное, то я буду считать, что главная цель книги достигнута!"- говорит Елена Галицына добрые слова в адрес малышей.Дети во время презентации с удовольствием давали интервью, рассказывая о своих удивительных животных и вспоминая о том, как весело было на съемках. Без подарка не ушел никто!А шоу музыкальной импровизации на фруктах и овощах стал отличным аттракционов для всех маленьких артистов, которые совместными усилиями создали главный саундтрек к фотокниге "Мечты сбываются!".Конечно, без общих усилий команды автора выпустить книгу в свет было бы практически невозможно, поэтому Елена Галицына пригласила на импровизированную сцену всех причастных к разработке и воплощению проекта в жизнь."Каждая мечта должна сбыться, особенно такая правильная и благородная, как забота о питомце! Конечно важно, чтобы дети знали о том, какая это большая ответственность, и были к ней готовы! Читайте стихи и берегите животных - и мир станет немного добрее и лучше."- подытожила Елена.Чуть ниже фотографии всех героев книги Елены Галицыной: