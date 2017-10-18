В Инстаграм Ксения пишет о том, что порой даже не хочется из комнаты выходить, так как знает - внизу её ждёт всем недовольная дочь:
"Ох уж эти 3 годика рядом. Отрицание всего, не хочу не буду. Все не так, все не то((( вчера даже смеялись с папой нашим, говорит я боюсь идти вниз, там Теона. Но я считаю, что надо меньше обращать на это внимания и продолжать также с ней себя вести, конечно же , когда ребёнок переходит грани надо ругать и наказывать, но это тяжелое время, надо просто перетерпеть. У вас такое тоже было? Расскажите как выживали"
- жалуется Ксения.
Многие фолловеры уверены, что такой характер девочка показывает из-за того, что родители чрезмерно любят и балуют её. Ну, а как без этого? Многие родители просто не умеют быть строгими.
Ксения Бородина не хочет выходить из комнаты из-за капризов дочери
Сегодня, 13:13
Ведущая проекта Дом-2 Ксения Бородина призналась, что испытывает серьёзные проблемы с воспитанием дочери Теоны.
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Ключевые слова: Ксения Бородина
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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