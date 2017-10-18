Ксения Бородина не хочет выходить из комнаты из-за капризов дочери





Ведущая проекта Дом-2 Ксения Бородина призналась, что испытывает серьёзные проблемы с воспитанием дочери Теоны.

В Инстаграм Ксения пишет о том, что порой даже не хочется из комнаты выходить, так как знает - внизу её ждёт всем недовольная дочь:



"Ох уж эти 3 годика рядом. Отрицание всего, не хочу не буду. Все не так, все не то((( вчера даже смеялись с папой нашим, говорит я боюсь идти вниз, там Теона. Но я считаю, что надо меньше обращать на это внимания и продолжать также с ней себя вести, конечно же , когда ребёнок переходит грани надо ругать и наказывать, но это тяжелое время, надо просто перетерпеть. У вас такое тоже было? Расскажите как выживали"



- жалуется Ксения.



Многие фолловеры уверены, что такой характер девочка показывает из-за того, что родители чрезмерно любят и балуют её. Ну, а как без этого? Многие родители просто не умеют быть строгими.





Количество просмотров: 2 600 Ключевые слова: Ксения Бородина Количество просмотров: 2 600





Автор фото: Инстаграм



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