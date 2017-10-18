Чуть позже он опубликовал и имя новорожденного мальчика: "Дорогие мои!!!!! Огромное спасибо за поздравления!!!!! Я счастлив!!!!!!! Сына назвали Степаном, в честь прадеда! Вес 3.630... Рост 53 см! Рожали в Москве) На Родине! Все удачно))) Анечка чувствует себя хорошо!!! Еще раз спасибо всем за добрые слова!!!!!!".
Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына
Вчера, 01:13
В минувшую субботу актер Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз.
Напомним, что у Сергея Безрукова есть двое внебрачных детей - десятилетняя дочь Александра и семилетний сын Иван, а также двухлетняя дочка Маша от нынешнего брака с Анной Матисон. О новом прибавлении в семье актер сообщил поклонникам лично: "Сын!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя!!! Спасибо тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
Чуть позже он опубликовал и имя новорожденного мальчика: "Дорогие мои!!!!! Огромное спасибо за поздравления!!!!! Я счастлив!!!!!!! Сына назвали Степаном, в честь прадеда! Вес 3.630... Рост 53 см! Рожали в Москве) На Родине! Все удачно))) Анечка чувствует себя хорошо!!! Еще раз спасибо всем за добрые слова!!!!!!".
Чуть позже он опубликовал и имя новорожденного мальчика: "Дорогие мои!!!!! Огромное спасибо за поздравления!!!!! Я счастлив!!!!!!! Сына назвали Степаном, в честь прадеда! Вес 3.630... Рост 53 см! Рожали в Москве) На Родине! Все удачно))) Анечка чувствует себя хорошо!!! Еще раз спасибо всем за добрые слова!!!!!!".
← Миранда Керр откровенно рассказала о своей фигуре после беременности Ким Кардашьян поделилась неожиданной подробностью своей свадьбы →
Ключевые слова: Сергей Безруков, Анна Матисон
Количество просмотров: 7 930
Количество просмотров: 7 930
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин оскорбил Аллу Пугачёву Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в последнее время всё чаще мелькает на экранах телевидения в программах Андрея Малахова.
Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте 23-летняя звезда бренда Victoria's Secret Джиджи Хадид отправилась на отдых в Майями. Именно там, на борту шикарной яхты, папарацци удалось сделать несколько снимков Джиджи в компании друзей.
Когда приходишь на премьеру фильма в шапочкае для бассейна: выход Эмбер Хёрд назвали провальным Актриса Эмбер Хёрд продолжает парад нелепых нарядов, в которых она презентует фильм "Аквамен".
Кейли Куоко оторвалась с друзьями на экстремальных аттракционах в Диснейленде Папарацци опубликовали уморительные фотографии актрисы Кейли Куоко с друзьями во время катания на аттракционах в калифорнийском Диснейленде.