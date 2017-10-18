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Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына

Вчера, 01:13
В минувшую субботу актер Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз.

Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына
Напомним, что у Сергея Безрукова есть двое внебрачных детей - десятилетняя дочь Александра и семилетний сын Иван, а также двухлетняя дочка Маша от нынешнего брака с Анной Матисон. О новом прибавлении в семье актер сообщил поклонникам лично: "Сын!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя!!! Спасибо тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына


Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына


Чуть позже он опубликовал и имя новорожденного мальчика: "Дорогие мои!!!!! Огромное спасибо за поздравления!!!!! Я счастлив!!!!!!! Сына назвали Степаном, в честь прадеда! Вес 3.630... Рост 53 см! Рожали в Москве) На Родине! Все удачно))) Анечка чувствует себя хорошо!!! Еще раз спасибо всем за добрые слова!!!!!!".

Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына


Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына


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Ключевые слова: Сергей Безруков, Анна Матисон

Количество просмотров: 7 930
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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