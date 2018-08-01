Возлюбленная Евгения Петросяна беременна двойней

Это стало известно благодаря студии дизайна, которая отделывала квартиру Брухуновой. В этих огромных апартаментах предусмотрено место не только под рабочий кабинет Евгения Вагановича, но и детская комната с двумя кроватками, а так же помещение для няни.Фотографии квартиры попали в распоряжении КП и теперь сомнений в том, что Евгений Ваганович скоро станет папой не осталось. Теперь, главное отсудить у Елены Степаненко побольше наследства для двух мальчишек.