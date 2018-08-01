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Возлюбленная Евгения Петросяна беременна двойней

Вчера, 18:21
Оказалось, что помощница Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой беременна двойней.

Возлюбленная Евгения Петросяна беременна двойней


Это стало известно благодаря студии дизайна, которая отделывала квартиру Брухуновой. В этих огромных апартаментах предусмотрено место не только под рабочий кабинет Евгения Вагановича, но и детская комната с двумя кроватками, а так же помещение для няни.

Возлюбленная Евгения Петросяна беременна двойней


Возлюбленная Евгения Петросяна беременна двойней


Фотографии квартиры попали в распоряжении КП и теперь сомнений в том, что Евгений Ваганович скоро станет папой не осталось. Теперь, главное отсудить у Елены Степаненко побольше наследства для двух мальчишек.

Возлюбленная Евгения Петросяна беременна двойней

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Ключевые слова: Евгений Петросян

Количество просмотров: 8 710
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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