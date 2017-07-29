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Многодетная мама Елена Перминова старается быть для мужа идеалом (видео тренировки)

Вчера, 21:18
Помимо наличия личного тренажёрного зала, модель Елена Перминова обладательница прекрасной природной комплекции, которая просто не позволяет ей располнеть.

Многодетная мама Елена Перминова старается быть для мужа идеалом (видео тренировки)
Но все равно на видео показано, как правильно выполнять те или иные упражнения, как держать спину и руки во время занятий с гантелями.

Многодетная мама Елена Перминова старается быть для мужа идеалом (видео тренировки)


Ведь бывает очень часто, что девушки занимаются, не зная техники, а после жалуются, что у них что-то болит или не чувствуют эффекта от тренировок.



И пилон в доме - как же это полезно, захотела - потанцевала, захотела - потренировалась, и мужу, опять же, визуальное наслаждение.

Многодетная мама Елена Перминова старается быть для мужа идеалом (видео тренировки)


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Ключевые слова: Елена Перминова

Количество просмотров: 11 765
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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