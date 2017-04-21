Виктория Дайнеко устроила семейный вечер с дочкой Лидией

Оказалось, что в этом году Виктория купила елку, которая после Нового года не будет отправлена на помойку, а продолжит свою жизнь, прорастая корнями в землю.
"Праздник к нам приходит! Первый раз с дочкой наряжали ёлку и она рассказывала какую игрушку куда вешать. Елочка в горшке с корнями, чтобы ее жизнь не прекращалась после Новогодних каникул, а наоборот потом смогла продолжиться на улице в земле."
- поделилась Виктория в Инстаграм.
По-моему прекрасная идея! Кто-нибудь из вас покупал подобную ёлочку? Интересно, намного дороже обычных, срубленных?