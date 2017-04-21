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Виктория Дайнеко устроила семейный вечер с дочкой Лидией

Вчера, 22:14
Виктория Дайнеко опубликовала в Инстаграм необычный пост. Вика показала ёлочку, которую нарядила в компании своей дочки.

Виктория Дайнеко устроила семейный вечер с дочкой Лидией
Малышка Лидия принимала непосредственное участие, советуя маме, куда весь повесить ту или иную игрушку.

Оказалось, что в этом году Виктория купила елку, которая после Нового года не будет отправлена на помойку, а продолжит свою жизнь, прорастая корнями в землю.

"Праздник к нам приходит! Первый раз с дочкой наряжали ёлку и она рассказывала какую игрушку куда вешать. Елочка в горшке с корнями, чтобы ее жизнь не прекращалась после Новогодних каникул, а наоборот потом смогла продолжиться на улице в земле."

- поделилась Виктория в Инстаграм.

Виктория Дайнеко устроила семейный вечер с дочкой Лидией


По-моему прекрасная идея! Кто-нибудь из вас покупал подобную ёлочку? Интересно, намного дороже обычных, срубленных?

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 1 755
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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