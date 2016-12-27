Эдди Мерфи празднует рождение десятого ребенка

В первом браке с Николь Митчелл у Мерфи родилось пятеро детей - три дочери и двое сыновей. Пара развелась в 2006 году, прожив вместе 13 лет. Также у актера есть двое внебрачных сыновей от разных женщин, восьмым же ребенком стала девочка, родившаяся в романе актера с солисткой Spice Girls Мелани Браун - Эдди признал дочь лишь после ДНК-теста, однако всё равно не принимал участия в её воспитании.Наконец, в 2012 году актер закрутил роман с моделью Пейдж Бутчер. Два года назад у пары родилась дочь, на днях появился на свет сын. 57-летний Мерфи и 39-летняя Бутчер дали малышу двойное имя - Макс Чарльз.