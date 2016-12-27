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Эдди Мерфи празднует рождение десятого ребенка

Сегодня, 02:09
Актер Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз.

Эдди Мерфи празднует рождение десятого ребенка
В первом браке с Николь Митчелл у Мерфи родилось пятеро детей - три дочери и двое сыновей. Пара развелась в 2006 году, прожив вместе 13 лет. Также у актера есть двое внебрачных сыновей от разных женщин, восьмым же ребенком стала девочка, родившаяся в романе актера с солисткой Spice Girls Мелани Браун - Эдди признал дочь лишь после ДНК-теста, однако всё равно не принимал участия в её воспитании.

Эдди Мерфи празднует рождение десятого ребенка


Эдди Мерфи празднует рождение десятого ребенка


Наконец, в 2012 году актер закрутил роман с моделью Пейдж Бутчер. Два года назад у пары родилась дочь, на днях появился на свет сын. 57-летний Мерфи и 39-летняя Бутчер дали малышу двойное имя - Макс Чарльз.

Эдди Мерфи празднует рождение десятого ребенка


Эдди Мерфи празднует рождение десятого ребенка

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Ключевые слова: Эдди Мерфи

Количество просмотров: 5 538
Автор: Katarina

Автор фото: revengeofthefans.com, etonline.com, zimbio.com

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