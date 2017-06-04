Рита Дакота простила неверного супруга Влада Соколовского

- рассказывают проекту StarHit знакомые бывших супругов.
Напомним, что на прошлой неделе Рита и Влад официально закончили процесс раздела имущества.
"Необходимые документы подписаны, все решили мирным путем. Договорились, что общая московская квартира достанется дочке Мии!"
- подытожила Катя Гордон, которая занималась процессом Риты.
Что ж, теперь ждём нежных обнимашек пары за столом какой-нибудь передачи типа "Сегодня вечером" и признаний в том, что, несмотря на прошлое, они все равно два любящих друг друга человека, а главное родители дочки. Порадуемся и завершим просмотр этого сериала.