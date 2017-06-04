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Рита Дакота простила неверного супруга Влада Соколовского

Сегодня, 10:13
О том, что бывшие супруги готовы помириться говорят друзья пары. Если раньше Рита Дакота усердно поливала грязью Влада, пытаясь выставить себя жертвой, то теперь она сменила гнев на милость.

Рита Дакота простила неверного супруга Влада Соколовского
"Да, ребята начали налаживать отношения. Конечно, никто не забудет те неприятные подробности их семейной жизни, осадок остался, особенно у Дакоты, но оба стараются идти дальше... Общаются не как муж и жена, а по-пацански, практически как брат и сестра. Хотя, например, проводить время с дочерью пока предпочитают по отдельности. Радует, что Рита не стремится сбежать из дома, когда Влад приезжает за ребенком»

- рассказывают проекту StarHit знакомые бывших супругов.

Рита Дакота простила неверного супруга Влада Соколовского


Напомним, что на прошлой неделе Рита и Влад официально закончили процесс раздела имущества.

"Необходимые документы подписаны, все решили мирным путем. Договорились, что общая московская квартира достанется дочке Мии!"

- подытожила Катя Гордон, которая занималась процессом Риты.

Что ж, теперь ждём нежных обнимашек пары за столом какой-нибудь передачи типа "Сегодня вечером" и признаний в том, что, несмотря на прошлое, они все равно два любящих друг друга человека, а главное родители дочки. Порадуемся и завершим просмотр этого сериала.

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Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 5 850
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Рита Дакота простила неверного супруга Влада Соколовского О том, что бывшие супруги готовы помириться говорят друзья пары. Если раньше Рита Дакота усердно поливала грязью Влада, пытаясь выставить себя жертвой, то теперь она сменила гнев на милость.
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