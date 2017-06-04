Рита Дакота простила неверного супруга Влада Соколовского

"Да, ребята начали налаживать отношения. Конечно, никто не забудет те неприятные подробности их семейной жизни, осадок остался, особенно у Дакоты, но оба стараются идти дальше... Общаются не как муж и жена, а по-пацански, практически как брат и сестра. Хотя, например, проводить время с дочерью пока предпочитают по отдельности. Радует, что Рита не стремится сбежать из дома, когда Влад приезжает за ребенком»- рассказывают проекту StarHit знакомые бывших супругов.Напомним, что на прошлой неделе Рита и Влад официально закончили процесс раздела имущества."Необходимые документы подписаны, все решили мирным путем. Договорились, что общая московская квартира достанется дочке Мии!"- подытожила Катя Гордон, которая занималась процессом Риты.Что ж, теперь ждём нежных обнимашек пары за столом какой-нибудь передачи типа "Сегодня вечером" и признаний в том, что, несмотря на прошлое, они все равно два любящих друг друга человека, а главное родители дочки. Порадуемся и завершим просмотр этого сериала.