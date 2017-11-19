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Елизавета Боярская вновь стала мамой

Сегодня, 00:39
В актерской семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева случилось пополнение.

Елизавета Боярская вновь стала мамой
32-летняя Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. У шестилетнего сына Елизаветы и Максима Андрея теперь появился братик - имя новорожденного пока остается тайной. Роды прошли в одной из клиник Санкт-Петербурга. Свою беременность актриса скрывала до последнего, отказываясь комментировать сообщения об интересном положении.

Елизавета Боярская вновь стала мамой


Напомним, что Боярская и Матвеев вместе с 2009 года - год спустя они сыграли свадьбу.

Елизавета Боярская вновь стала мамой

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Ключевые слова: Елизавета Боярская, Максим Матвеев

Количество просмотров: 1 170
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com

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