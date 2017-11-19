Елизавета Боярская вновь стала мамой

32-летняя Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. У шестилетнего сына Елизаветы и Максима Андрея теперь появился братик - имя новорожденного пока остается тайной. Роды прошли в одной из клиник Санкт-Петербурга. Свою беременность актриса скрывала до последнего, отказываясь комментировать сообщения об интересном положении.Напомним, что Боярская и Матвеев вместе с 2009 года - год спустя они сыграли свадьбу.