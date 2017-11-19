Напомним, что Боярская и Матвеев вместе с 2009 года - год спустя они сыграли свадьбу.
Елизавета Боярская вновь стала мамой
Сегодня, 00:39
В актерской семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева случилось пополнение.
32-летняя Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. У шестилетнего сына Елизаветы и Максима Андрея теперь появился братик - имя новорожденного пока остается тайной. Роды прошли в одной из клиник Санкт-Петербурга. Свою беременность актриса скрывала до последнего, отказываясь комментировать сообщения об интересном положении.
Напомним, что Боярская и Матвеев вместе с 2009 года - год спустя они сыграли свадьбу.
Напомним, что Боярская и Матвеев вместе с 2009 года - год спустя они сыграли свадьбу.
← Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нар... Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки →
Ключевые слова: Елизавета Боярская, Максим Матвеев
Количество просмотров: 1 170
Количество просмотров: 1 170
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, youtube.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, youtube.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Наталья Водянова прогулялась по Парижу в компании необычной спутницы Модель Наталья Водянова засветилась в столице Франции в неожиданной компании.
Филипп Киркоров обновил блог свежими кадрами со дня рождения дочки Певец Филипп Киркоров устроил грандиозный праздник в честь своей дочери - столичный бомонд собрался, чтобы поздравить именинницу.
Елизавета Боярская вновь стала мамой В актерской семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева случилось пополнение.