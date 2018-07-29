Официальное бракосочетание Регины и Влада состоялось в конце минувшего ноября, а первые сообщения об их романе появились ещё летом.
Регина Тодоренко родила первенца
Сегодня, 02:32
Телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой.
28-летняя звезда трэвел шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко и 32-летний певец Влад Топалов празднуют пополнение в семье - у звезд родился сын. Имя малыша новоиспеченные родители пока держат в тайне. Несмотря на стремительно растущий животик, который телеведущей с трудом удавалось скрывать, она практически ни разу не говорила о своей беременности.
Официальное бракосочетание Регины и Влада состоялось в конце минувшего ноября, а первые сообщения об их романе появились ещё летом.
Официальное бракосочетание Регины и Влада состоялось в конце минувшего ноября, а первые сообщения об их романе появились ещё летом.
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Ключевые слова: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Количество просмотров: 1 417
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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