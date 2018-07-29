Регина Тодоренко родила первенца

28-летняя звезда трэвел шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко и 32-летний певец Влад Топалов празднуют пополнение в семье - у звезд родился сын. Имя малыша новоиспеченные родители пока держат в тайне. Несмотря на стремительно растущий животик, который телеведущей с трудом удавалось скрывать, она практически ни разу не говорила о своей беременности.Официальное бракосочетание Регины и Влада состоялось в конце минувшего ноября, а первые сообщения об их романе появились ещё летом.