Новые фотографии новоиспеченной мамы и сына сделаны на фоне роскошных видов одного из пляжей Майами. Подписчики Лонгории пришли в полный восторг от пейзажа, а главное от крохи Сантьяго, назвав его самым милым ребенком.
Ева Лонгория показала подросшего сына
Сегодня, 03:25
43-летняя актриса Ева Лонгория впервые стала мамой в июне текущего года.
В своих интервью за разные годы звезда неоднократно признавалась, что мечтает о рождении ребенка - и, наконец, в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, её мечта воплотилась в жизнь. На свет появился очаровательный малыш Сантьяго Энрике Бастон. Напомним, что свадьба Евы и Хосе состоялась весной 2016 года.
Новые фотографии новоиспеченной мамы и сына сделаны на фоне роскошных видов одного из пляжей Майами. Подписчики Лонгории пришли в полный восторг от пейзажа, а главное от крохи Сантьяго, назвав его самым милым ребенком.
Новые фотографии новоиспеченной мамы и сына сделаны на фоне роскошных видов одного из пляжей Майами. Подписчики Лонгории пришли в полный восторг от пейзажа, а главное от крохи Сантьяго, назвав его самым милым ребенком.
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Ключевые слова: Ева Лонгория
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Количество просмотров: 6 019
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, popsugar.com, hellomagazine.com
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Автор фото: instagram, popsugar.com, hellomagazine.com
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