Ева Лонгория показала подросшего сына

В своих интервью за разные годы звезда неоднократно признавалась, что мечтает о рождении ребенка - и, наконец, в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, её мечта воплотилась в жизнь. На свет появился очаровательный малыш Сантьяго Энрике Бастон. Напомним, что свадьба Евы и Хосе состоялась весной 2016 года.Новые фотографии новоиспеченной мамы и сына сделаны на фоне роскошных видов одного из пляжей Майами. Подписчики Лонгории пришли в полный восторг от пейзажа, а главное от крохи Сантьяго, назвав его самым милым ребенком.