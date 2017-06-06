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Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин завёл новую подружку

Сегодня, 15:19
В личной жизни сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина вновь серьёзные перемены. На свадьбу своей бабушки актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова Макар пришёл в компании новой спутницы.

Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин завёл новую подружку
«А это внук Лидии Макар и его девушка Илона. Прости, я немного путаюсь в именах, всех твоих девушек и не запомнишь. Возможно, в следующий раз будем уже Макара поздравлять»

- отметил Бари Алибасов, рассказывая знакомому о том, как прошла свадьба.

Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин завёл новую подружку


Напомним, что совсем недавно семья Федосеевой-Шукшиной смогла "выплыть" из некрасивой истории, в которой все зрители телеканала "Россия" следили за выяснением отношений между Касаткиным и молодой красавицей из Барнаула Фрейей Зильбер.

Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин завёл новую подружку


Девушка обвинила парня в побоях и пристрастию к запрещенным препаратам. В итоге Фрейя родила от Макара сына. Изначально Макар и его знаменитая мама Мария Шукшина не согласились признать мальчика, но, все-таки отступили от своего мнения после ДНК-теста.

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Ключевые слова: Мария Шукшина, Макар Касаткин

Количество просмотров: 1 729
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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