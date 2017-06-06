Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин завёл новую подружку

«А это внук Лидии Макар и его девушка Илона. Прости, я немного путаюсь в именах, всех твоих девушек и не запомнишь. Возможно, в следующий раз будем уже Макара поздравлять»- отметил Бари Алибасов, рассказывая знакомому о том, как прошла свадьба.Напомним, что совсем недавно семья Федосеевой-Шукшиной смогла "выплыть" из некрасивой истории, в которой все зрители телеканала "Россия" следили за выяснением отношений между Касаткиным и молодой красавицей из Барнаула Фрейей Зильбер.Девушка обвинила парня в побоях и пристрастию к запрещенным препаратам. В итоге Фрейя родила от Макара сына. Изначально Макар и его знаменитая мама Мария Шукшина не согласились признать мальчика, но, все-таки отступили от своего мнения после ДНК-теста.